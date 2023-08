Eine der geschichtsträchtigesten Lowland-Destillerien ist Annandale mit dem Gründungsdatum von 1830 – allerdings mit einer langen Zeit des „Winterschlafes“. Erst 2014 wurde sie wieder eröffnet. Jetzt gibt es über den österreichischen Importeur und Händler weisshaus.at neue Jahrgangswhiskys aus Annandale, und einen Blended Scotch Whisky, ebenso aus deren Händen.

Die sieben Bottlings stellen wir Ihnen nachfolgend mit der Aussendung von Weisshaus vor:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Annandale Distillery: The STORYMAN und neue Jahrgänge im Weisshaus Shop

Die ersten Whiskys von Annandale entstanden bereits 1830, als die Distillery von George Donald gegründet wurde. Nach einigen Besitzerwechseln, die ihre Expertise in die Kreationen der Destillerie steckten, musste die Annandale Distillery kurz nach dem 1. Weltkrieg schließen.

Seit 2014 ist die Lowland Brennerei wieder zurück und kreiert erlesene Whiskys, die sowohl ungetorft als auch getorft in die Flasche gebannt werden.

Hauptaugenmerk der Destillerie liegt jedoch in der Abfüllung von Single Cask Whiskys in

Fassstärke, bei welchen natürlich auf eine Kühlfiltrierung verzichtet wird. Nun erscheinen die neuen Jahrgangswhiskys der Destillerie in Begleitung mit einer ganz besonderen Abfüllung. All diese Kreationen lassen sich im Weisshaus Shop finden.

DE: www.weisshaus.de / AT: www.weisshaus.at / IT: www.weisshaus.it

The STORYMAN Blended Scotch Whisky 46% vol. 0,70l

Dieser Blended Scotch Whisky sticht deutlich aus dem Sortiment von Annandale heraus. Immerhin entstand er in Zusammenarbeit mit James Cosmo, einem Schauspieler, der für seine Blockbuster Rollen bekannt ist. Unter anderem durften wir ihn so als Campbell in Braveheart, als Glaucus in Troja und als Jeor Mormont in Game of Thrones kennenlernen. Für den

STORYMAN wählte der Schauspieler verschiedene Single Casks und Single Malt Whiskys der Destillerie aus, die zusammen vermählt wurden. Diese Köstlichkeiten schlummerten sowohl in frischen und refill ex-Bourbon-Fässern als auch in ex-Burgundy STR-Fässern. Das Ergebnis: Ein Whisky mit weicher Fruchtigkeit, sanftem Honig, reichhaltiger Vanille und einer würzigen Note, die seinem Herzen echte Wärme verleiht.

Die neuen Jahrgangswhiskys der Annandale Distillery

Wie für die Destillerie üblich, werden hauptsächlich Single Cask Abfüllungen ins Glas gebannt. Unter dem Namen „Man o’Sword“ entstehen die getorften Spezialitäten der Destillerie. Dem gegenüber stellen sich die „Man o’Words“ Kreationen, die sich cremig-fruchtig präsentieren.

Annandale Man o‘ Sword Vintage 2018 Fresh ex-Bourbon Whisky 60,6% vol. 0,70l Eine samt-weiche Textur enthüllt delikate Nussaromen, gepaart mit frischem Eukalyptus und süßem Rauch, welcher anhaltend präsent bleibt und von gedünstetem Obst begleitet wird.

Annandale Man o‘ Sword Vintage 2018 ex-Double Oak Whisky 60,4% vol. 0,70l

Das weiche, ölige Mundgefühl lässt tiefe Noten von würzigem Holz, mittleren Tanninen und ausbalancierten Aromen entstehen. Der Abgang ist geprägt von Pfeffer, Nüssen und warmen Gewürze, die exquisit und langanhaltend verweilen.

Annandale Man o‘ Sword Vintage 2017 ex-Sherry Butt Whisky 60,8% vol. 0,70l

Die cremige Textur bringt zarten Rauch in den Vordergrund, der von süßer Vanille, erlesenen Nüssen und frisch gepflückten Äpfeln und Birnen durchzogen wird. Der Abschied gestaltet sich anhaltend nussig und fruchtig.

Annandale Man o‘ Words Vintage 2018 Fresh ex-Bourbon Whisky 60,4% vol. 0,70l

Überraschend komplex und weich entsteht eine reichhaltige Süße und Würze, die an gekochte Birnen, Äpfel und vollmundige Nüsse erinnern und sich anhaltend würzig- nussig verabschieden.

Annandale Man o‘ Words Vintage 2018 ex-Double Oak Whisky 61,6% vol. 0,70l

Süß, weich und fruchtig dominieren gekochte Äpfel den Auftakt, umrahmt von reichhaltigen, nussigen Elementen. Subtile Töne von Vanille, Gewürzen, Karamell und Eichenholz lassen einen tiefen Abgang entstehen.

Annandale Man o‘ Words Vintage 2017 ex-Sherry Butt Whisky 61,1% vol. 0,70l

Überbordende Fruchtaromen von gekochten Äpfeln und süßem Sirup werden unterstützt durch malzige Aromen, gemahlenem Kaffee, unterlegt von reichhaltigen Walnüssen, die sich zu Kräuternoten wandeln.