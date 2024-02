Mit der neuen Abfüllung Black Bottle Captain’s Cask erscheint das Experiment #5 der Alchemy-Series und gleichzeitig auch ihr letzter Teil. Die Connaisseur GmbH stellt uns in ihrer Pressemitteilung diesen Blended Scotch, für dessen Reifung Rumfässer Verwendung fanden, näher vor:

Black Bottle Captain’s Cask vervollständigt die Alchemy Series

Letzte Edition der Alchemy-Series: Black Bottle Experiment #5 – Black Bottle CAPTAIN’s CASK 46,3 %

Der fünfte und letzte Blended Scotch aus der Alchemy’s Serie namens „CAPTAIN’S CASK“ kombiniert milde, ältere Malts mit intensiven, explosiven Malts für einen ausgewogenen Geschmack. Master Blender Julieann Fernandez hat Rumfässer zur Reifung verwendet, um die wunderbaren tropischen Fruchtnoten zu verstärken. Der komplexe Blend ist voll von reifer Ananas und getoasteter Eiche mit Schichten von Toffee, frisch gebranntem Holz und einem Hauch von schwarzem Pfeffer.

Der Rauch bleibt auch hier die zentrale Komponente und der PPM-Wert wurde weiter erhöht. „CAPTAIN’S CASK“ bietet einen süßen, fruchtigen Geschmack voller tropischer Früchte, vor allem im Vergleich zu dem nussigeren und würzigeren Charakter der früheren Experimente der Alchemy Series, wie im Fall von „ANDEAN OAK“. Und während die geheime Rezeptur von „SMOKE & DAGGER“ einen trockenen, torfigen Geschmack ergibt, ist „CAPTAIN’S CASK“ voll von reifer Ananas und braunem Zucker.

Grädigkeit: 46,3 % vol. Alkohol

Sonstiges: Single Batch, Natural colour / non-chill filtered

UVP: 29,99 EUR

Flaschengröße: 0,7 L

Verfügbarkeit: Limitierte Menge, nur solange der Vorrat reicht.

In der Nase offenbart sich eine Explosion tropischer Früchte, in Demerara-Zucker geröstete Ananas, Kokosnuss, Vanille, geröstetes Malz und eine leichte Rauchnote.

Am Gaumen spüren wir Passionsfrucht und Papaya, verwoben mit rauchigen Eichennoten, salzigem Karamell und schokoladenüberzogenen Haselnüssen, mit einem Hauch von Kaffee und einer Schicht reifer Ananas.

Das Finish bietet intensiven Toffee und schwarze Pfeffernoten.

Schon der Release der ersten beiden Single Batch-Experimente, unter dem Projekt „ALCHEMY SERIES“ führt ein Fachkreisen zu Bestauszeichnungen. Die ersten Black Bottle non-chill filtered Editions „DOUBLE CASK“ und „ISLAND SMOKE“, die bereits 2021 im Rahmen der Blindverkostungen der Scotch Whisky Masters für Furore sorgten, haben im anerkannten IWSC Wettbewerb für Aufsehen gesorgt. Im Folgejahr punkteten DOUBLE CASK und ISLAND SMOKE mit 99 bzw. 98 IWSC Punkten.

Die Black Bottle Experimente 1-5 sind allesamt einmalige Limited Editions, die Liebhaber und Sammler unbedingt erstehen sollten, solange sie noch verfügbar sind.

Awards

Black Bottle Alchemy Series Double Cask: IWSC Spirit Gold Outstanding 2022 (Score 99)

Black Bottle Alchemy Series Island Smoke: IWSC Spirit Gold Outstanding 2022 (Score 98)

Black Bottle Blended Scotch Whisky: IWSC Spirit Gold 2022 (Score 95)

Black Bottle 10 YO Blended Scotch Whisky: IWSC Spirit Gold 2022 (Score 95)

Black Bottle Alchemy Series Andean Oak: IWSC Bronze 2023

Black Bottle Alchemy Series Smoke & Dagger: IWSC Bronze 2023