Das große Finale: War of the Peat XIII jetzt bei whic.de verfügbar

Mit der Ausgabe Nummer 13 geht die War of the Peat-Serie bei whic.de jetzt ins Finale – mit einem getorften Bunnahabhain, von dem 776 Flaschen verfügbar sein werden. Fans der getorften Abfüllungen des Online-Händler müssen aber nicht traurig sein – unter der Hand haben wir erfahren, dass die nächste Peat-Serie bestimmt kommen wird…

Hier aber alle Infos zum heute veröffentlichten und ab sofort bestellbaren War of the Peat XIII:

DAS GROSSE FINALE – War of the Peat XIII

Bremen, Deutschland, 12.07.2023

Mit dem War of the Peat XIII findet whics erfolgreiche Whisky-Serie ihren krönenden Abschluss. Die schweren Torfrauch-Schwaden verdichten sich im letzten großen Genuss-Gefecht aus intensivem Rauch, herb-süßen Beeren, feiner Haselnussschokolade und pfeffriger Würze.

Die Rede ist von einem satt rotgoldenen Bunnahabhain Staoisha, der in dem Pinot Noir Butt #9 ein außergewöhnlich fruchtiges Finish bekam. Der 2013er Vintage erobert mit seiner ausgewogenen Aromen-Melange und knackigen 54,7% Vol. im Sturm die Genießerherzen von Peatheads.

Dieser natürliche, nicht-kühlgefilterte Single Malt ist die letzte Chance, einen Teil der Saga von Torf und Rauch zu verkosten – und es gibt nur 776 Flaschen. Ab sofort erhältlich, exklusiv auf whic.de.

Schnell sein lohnt sich, die beliebten Abfüllungen sind erfahrungsgemäß rasch vergriffen. Einfach hier bestellen: https://whic.de/war-of-the-peat

„Mit dem letzten War of the Peat geht echt eine Ära zu Ende. Ich freue mich darauf, mit dieser leckeren, torfrauch-schweren Single Malt gemeinsam darauf anzustoßen!“ Arne Wesche, Gründer von whic

Die Serie The War of the Peat

Dieser Bunnahabhain Staoisha wurde von Signatory für whics The War of the Peat Serie abgefüllt. Er ist der 13. und damit letzte Teil der Saga von Torf und Rauch. Dafür kommen die Whiskys nummeriert in schwarzen Tuben und sind von außen genauso kunstvoll wie die Handwerkskunst, die für die Herstellung des Inhalts nötig war. Auf Kältefiltration und Farbstoffe wird natürlich verzichtet. Für die Labels wählte whic Darstellungen von den Invasoren aus dem H.G. Wells Roman „Der Krieg der Welten“. So wird aus The War of the Worlds nun The War of the Peat. Ein markantes Design für markante Tropfen.