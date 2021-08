Das sind die Gewinner unserer 10 Classic Pakete und 3 Laddie Cosmo Cocktail Packs von Bruichladdich!

Das war ganz besonders: In unserem gerade beendeten Gewinnspiel verlosten wir gemeinsam mit unserem Partner, der Islay-Brennerei Bruichladdich, insgesamt 13 Sets mit Bruichladdich für Traditionalisten und Entdecker.

Und natürlich wollten viele, viele Whiskyfreundinnen und -freunde die Chance nutzen – danke für die zahlreichen Einsendungen!

Bevor wir Ihnen die beiden Sets vorstellen und Ihnen sagen, wer von Ihnen gewonnen hat, hier noch schnell mehr über das, was Bruichladdich besonders macht:

#knowhatsinyourwhisky – Bruichladdich Classic Laddie

Heutzutage achtet man auf seine Ernährung und kennt sich im Bereich der Lebensmittel sehr gut aus, was die einzelnen Zutaten, deren Herkunft und ihre Verarbeitung anbelangt.

Bei Bruichladdich. Bild © Whiskyexperts

Bruichladdich findet, dass das auch beim Whisky nicht anders sein sollte. Und darum können Sie diese auch für die Qualität des Whiskys wichtigen Informationen auch mit Hilfe eines QR-Codes auf jeder Flasche Bruichladdich Classic Laddie finden.

Mit dem Handy gescannt oder auf der Website www.bruichladdich.com eingegeben, verrät er alles von der Getreidesorte über die Herkunft der Rohstoffe bis hin zu Details wie zum Beispiel den verwendeten Fassarten und im Fall des Bruichladdich Classic Laddie auch dem Alter der Vattings, die für die jeweilige Abfüllung zum Einsatz kamen. So ist der The Laddie Classic zwar offiziell ein Whisky ohne ALtersangabe, aber Sie als Genießer können das Alter aller verwendeten Fässer lückenlos sehen.

Dieses Transparenzkonzept verfolgt Bruichladdich seit der Neugründung im Jahr 2001 rigoros. Anstatt ein Geheimnis aus dem zu machen, was sie tun, ist es ihr Anliegen, ihr Wissen um den Einfluss von Terroir auf den Geschmack und die Qualität von authentischem Islay Single Malt Whisky mit

anderen zu teilen und auf die Wichtigkeit von Herkunft und Nachverfolgbarkeit aller Rohstoffe hinzuweisen.

Traditionalist oder Entdecker? Sie bestimmen, was Sie gewinnen können

Bruichladdich hat für Sie zwei spannende Pakete zusammengestellt – und Sie können sich entscheiden, welches Sie gewinnen wollen – ganz nach Ihrem Typ.

Und das sind die Pakete, die zur Auswahl stehen:

Für Traditionalisten: 10x das Bruichladdich Classic Paket

Das Bruichladdich Classic Paket kommt mit einer großen und einer kleinen Flasche The Classic Laddie und einer Flasche Bruichladdich Islay Barley 2011, dessen Whisky ausschließlich aus auf Islay angebautem Getreide destilliert wurde – also genau das Richtige für alle, die Whisky traditionell genießen wollen. Und damit das mit dem Genießen auch so richtig klappt, gibt es noch zwei The Laddie Tasting Glasses dazu.

Für Entdecker: 3x das Laddie Cosmo Pack

Wer im Sommer einmal eine neue Seite von Whisky erleben will, der ist mit unserem Laddie Cosmo Pack am Beginn einer aufregenden Reise. Im Paket finden Sie alles, was Sie für den Laddie Cosmo Cocktail und eigene erfrischende Ideen brauchen: Eine Flasche Bruichladdich Classic Laddie, 8 Flaschen Balis Cosmo Cranberry Rosmarin, Gläser und hochwertiges Mixology Zubehör.

Damit macht Bruichladdich Whisky Sommer-Party tauglich! Egal ob als erfrischender Aperitif der als fruchtiger Cocktail zum Lunch oder Dinner: Der „Laddie Cosmo“ ist die perfekte Wahl für alle, die noch auf der Suche nach einem sommerlichen Drink sind. Die vollmundigen Noten des Classic Laddie, gepaart mit Noten von Grapefruit, Cranberry, Rosmarin und Minze ergeben ein überraschendes Geschmackserlebnis und überzeugt vor allem Drink-Lover, die es fruchtig, aber nicht zu süß mögen. Das perfekte easy-to-mix Getränk für Whisky-Neulinge und -Liebhaber – und eine gelungene Abkühlung an heißen Tagen – und hier ist das Rezept:

Rezept:

Zutaten Cocktail

5 cl Classic Laddie

Dash frischer Grapefruitsaft (ca. 0,5 cl)

Balis Cranberry Rosmarin

Minze

Zubereitung Cocktail: Alle Zutaten ins Glas auf Eis geben und mit Balis auffüllen. Mit einem Rosmarinzweig, einem Minzzweig und einer Grapefruitzeste garnieren.

Und das sind die Gewinner der insgesamt 13 Packs von Bruichladdich:

10x Tradition – das Bruichladdich Classic Paket

Jörg Vogt aus 24558 Henstedt-Ulzburg

Jürgen Thies aus 86757 Wallerstein

Stephen Lee aus 88131 Lindau

Nadine Hentig aus 20357 Hamburg

Stefan Schroebler aus 42283 Wuppertal

Ewald Coerver aus 74226 Nordheim

Holger Braunweiler aus 68199 Mannheim

Ralph Schmälter aus 44809 Bochum

Günter Reichert aus 97903 Collenberg

Moritz Gatz aus 48147 Münster

3x Entdecker*in – das Laddie Cosmo Pack

Ralf Janssen aus 39455 Hannover

Allan Halle aus 88074 Meckenbeuren

Noe Ortega Tsuji aus A-8010 Graz



Wir gratulieren den Gewinnern ganz herzlich. Die Pakete werden Ihnen in den nächsten Tagen durch Bruichladdich Deutschland zugesendet. Viel Spaß damit!

Und falls sie diesmal nicht gewonnen haben, dann gibt es noch diese Woche eine neue Gewinnchance – weil wir eine Deutschlandpremiere abwarten wollen, bevor wir unsere nächsten Preise verraten, startet das neue Gewinnspiel ausnahmsweise erst Donnerstag!

Bis dahin: Passen Sie gut auf sich auf, und bis bald!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team