Serge verkostet: Ultimative Duos – Convalmore

Wer sich die Veränderung der Special Releases von Diageo in den letzten Jahren ansieht, dem fällt wahrscheinlich auf, dass die wirklich ultra-raren Abfüllungen aus der Serie verschwunden sind. In diesem Jahr zum Beispiel ist das Ausgefallenste der Releases ein ein Vierteljahrhundert alter Lagavulin.

Diese raren Abfüllungen findet man jetzt in der (hochpreisigen und nur als Set verkäuflichen) Prima & Ultima Serie, acht an der Zahl, und Serge Valentin wird diese in den nächsten Tagen immer mit einer anderen Abfüllung der gleichen Destillerie gemeinsam als Duo verkosten. Heute beginnt diese Serie mit eine Paar aus der Destillerie Convalmore – der Convalmore Prima & Ultima tritt an gegen eine Abfüllung von Cadenhead aus dem Jahr 1994. Wie zu erwarten, gibt es in dieser Verkostung zwei Sieger:

Abfüllung Punkte

Convalmore-Glenlivet 31 yo 1962/1994 (48.9%, Cadenhead, Authentic Collection) 90 Convalmore 36 yo 1984/2021 (48.6%, OB, Prima & Ultima, hogsheads, 647 bottles) 91