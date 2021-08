Beam Suntory steigert Verkäufe im ersten Halbjahr um 12%

Rund um den Globus scheint sich der Markt für Spiritousen kollektiv zu erholen – und die Getränkegiganten profitieren davon.

So meldet Beam Suntory in laut einem Artikel in The Spirits Business einen Anstieg der Verkäufe um 12 Prozent im ersten Halbjahr 2021 – und auch mit dem ersten Halbjahr 2019, also vor der Pandemie, verglichen, ist das eine Steigerung von 8%.

Der Anstieg, so Beam Suntory, betreffe vor allem die USA, Kanada, Europa, den Mittleren Osten und Afrika sowie Indien, Ozeanien, die aufstrebenden asiatischen Länder und den Global Travel Retail – dort überall waren die Zuwächse zweistellig. 12% kamen aus Nordamerika, 32% aus Europa (auch Deutschland ist zweistellig), 6% aus Gesamtasien. In Japan stagnierten die Verkäufe allerdings.

Und um noch etwas mehr ins Detail zu gehen, sind hier die Whiskymarken von Beam Suntory, die ebenfalls im zweistelligen Bereich wuchsen:

Maker’s Mark

Basil Hayden

Hibiki

Laphroaig

Bowmore

Und unser Titelbild widmen wir daher auch einer der beiden schottischen Destillerien in dieser Liste, nämlich Laphroaig…