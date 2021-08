PR: Fürs kleine und große Budget – zwei neue limitierte Abfüllungen von Benromach

Zwei neue Editionen aus der Speyside-Brennerei Benromach sind heute über den Importeur Schlumberger präsentiert worden: Der Benromach Peat Smoke Sherry Cask Matured in der zweiten Ausgabe und der Benromach 40yo, von dem es in Deutschland über 100 Flaschen geben wird und den wir schon im Mai erstmals in der us-amerikanischen TTB-Datenbank fanden.

Worauf wir uns da (je nach Budget) freuen dürfen, hat Benromach in einer deutschsprachigen Pressemitteilung zusammengefasst:

Fürs kleine und große Budget – zwei neue limitierte Abfüllungen von Benromach

Schlumberger präsentiert die zweite Edition des Benromach Peat Smoke Sherry Cask Matured und den luxuriösen Benromach 40 Years Old

Meckenheim, 16. August 2021 – Die lang ersehnte zweite Edition des Benromach Peat Smoke Sherry Cask Matured Single Malt ist endlich verfügbar. Die Auflage ist auf 6.000 Flaschen limitiert, für den deutschen Markt sind 1.200 Flaschen vorgesehen, die von der Schlumberger Vertriebsgesellschaft distribuiert werden. Auch die erste jährliche Abfüllung des 40 Jahre alten Single Malt Whisky von Benromach ist ab sofort über die Schlumberger Vertriebsgesellschaft erhältlich: Der exklusive und luxuriöse Benromach 40 Years Old ist weltweit auf 1.047 Flaschen limitiert. Für den deutschen Markt sind 132 Flaschen vorgesehen.

Wie bei allen Benromach-Abfüllungen bleibt die Speyside-Destillerie auch dieses Mal ihrem traditionellen Ansatz treu. Das kleine Team von Destillateuren verlässt sich ganz auf seine Erfahrung und seine Sinne, um feinsten handgemachten Whisky herzustellen, eben: „Made by hand for genuine character.“

Für den Benromach Peat Smoke Cherry Cask Matured Single Malt wird feinste schottische Gerste verwendet, die mit einem hohen Torfrauchgehalt von 55 ppm gemälzt wird. Der Whisky wurde 2012 hergestellt und ausschließlich in First-Fill-Sherry-Hogshead Fässern gereift. Er hat eine natürliche Farbe und ist nicht kühlfiltriert. 2021 wurde er mit einem Alkoholgehalt von 46 % vol. abgefüllt. Dazu Keith Cruickshank, Destillery Manager von Benromach: „Diese Small Batch Vintage Edition wurde in einem Stil kreiert, der sich absichtlich von der subtilen Rauchigkeit unterscheidet, für die Benromach bekannt ist. Es ist erst das zweite Mal, dass wir diese stark getorften Sherry Cask Abfüllung auf den Markt bringen, und wir sind sehr stolz auf das einzigartige Geschmacksprofil. Obwohl er sich von dem ersten Peat Smoke Sherry Cask unterscheidet, den wir im März 2019 herausgebracht haben, erwarten wir angesichts der Begeisterung, die wir von Whisky-Fans erhalten haben, dass diese Abfüllung sehr beliebt sein wird.“

Verkostungsnotizen:

Farbe: Leicht mahagonifarben

Nase: Angenehme Zimt- und Ingweraromen mit reichhaltiger dunkler Schokolade, die in weichen Demerara-Zucker übergeht. Sevilla-Orangenschalen mit süßem Rauch.

Gaumen: Kakaopulver und süße, cremige Honigwaben begleiten geschmorte rote Beeren. Subtile Vanille und zerstoßener schwarzer Pfeffer führen zu gerösteten Mandeln.

Finish: Ein voller Abgang mit Sauerkirsche, Torfrauch und Süße.

UVP: 59 €

Benromach 40 Years Old ist ein exquisiter, seltener Single Malt und der Auftakt der neuen Benromach-Linie, bei der jedes Jahr ein anderer ausgewählter 40 Jahre alter Single Malt abgefüllt wird. Benromach 40 Years Old wurde mit einer Fassstärke von 57,1 % vol abgefüllt. 1981 produziert, reifte er vier Jahrzehnte in feinsten First-Fill-Oloroso-Sherry-Fässern. „Dies ist das erste Mal, dass wir einen lange gereiften Ausdruck als jährliche Batch-Release in unser Portfolio aufgenommen haben. Jede Charge wird in Fassstärke abgefüllt und spiegelt die Nuancen und den Charakter der Fässer wider, die jedes Jahr für die Abfüllung ausgewählt werden. Unser erster Benromach 40 Years Old zeigt reiche Aromen von Ingwer und Kompott, Aromen von Sevilla-Orange, rotem Apfel und Demerara-Zucker, bevor er mit Zitrusschalen und einem subtilen Hauch von verkohlter Eiche endet. Er ist wirklich etwas Besonderes“, so Keith Cruickshank, Destillery Manager von Benromach.

Auch äußerlich zeigt sich die besondere Exklusivität des Benromach 40 Years Old: Der tiefbernsteinfarbene Single Malt wird in einer maßgeschneiderten Benromach-Flasche präsentiert, die mit einem stark geprägten und mit Goldfolie versehenen Etikett versehen ist, um das Qualitätsgefühl zu vervollständigen. Die Flasche liegt in einer auffälligen, schwarz gebeizten Holzkiste aus massiver Eiche mit kupferfarbenen Details und gedruckten Metallschildern.

Verkostungsnotizen:

Nase: Reichhaltige Aromen von Ingwer und Kompott, gefolgt von Zitrusfrüchten, Zimt, Toffee und Bienenwachs.

Gaumen: Am Gaumen zeigen sich intensive Aromen von Sevilla-Orangen mit rotem Apfel und Demerara-Zucker.

Finish: Abgang mit Zitrusschalen und einem Hauch von verkohlter Eiche.

UVP: 1.839,00 €

