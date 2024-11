Demnächst: Selfridges mit einer Stauning Limited Edition

In einer weiteren Partnerschaft mit einer Whisky-Brennerei erscheint eine neue Selfridges-exclusive Abfüllung. Nach dem wir bereits Isle of Raasay x Selfridges und The Hearach x Selfridges vorstellen konnten, erscheint nun eine Limited Edition der dänischen Stauning Distillery, die exklusiv bei dem britische Kaufhaus erhältlich ist.

Der Rye Whisky lagerte in virgin American oak, bevor er dann in einem First-Fill-Madeira-Fass abschließend reifen durfte. Der Whisky wird mit 60,2 % Vol. in Fassstärke abgefüllt. Diese Edition ist auf 248 Flaschen limitiert, die einzeln fortlaufend nummeriert sind. Der Whisky wird ab dem 20. November online auf Selfridges.com und in den Selfridges-Filialen in London, Birmingham und Manchester zum empfohlenen Verkaufspreis von £110 (das wären etwas mehr als 130 €) erhältlich sein.