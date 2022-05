Die neuen „Laddie Crew Cask“ von Bruichladdich

Bruichladdich’s Micro Provenance Serie der Laddie Crew Deutschland findet eine Fortsetzung! Ab dem

09.Mai 2022 werden in den Laddie Crew Stores verfügbar sein. Was die Laddie Crew ist, und um welche Abfüllungen es sich handelt, all das finden Sie in der nun folgenden Pressemitteilung:

Das Warten hat ein Ende: Die Micro Provenance Serie der Laddie

Crew Deutschland geht in eine neue Runde!

Die 3 ausgewählten Qualitäten wurden durch die 8 Laddie Crew Mitglieder aus vielen verschiedenen Fassproben ausgewählt & verkostet, und werden ab dem 09.Mai 2022 in den Laddie Crew Stores verfügbar sein.

Im Überblick:

Laddie Crew Cask 1255 (282Flaschen) – Bere/ Figuero Cask 62,3% vol.

Laddie Crew Cask 448 (288 Flaschen) – Optic/ Banyuls Cask 62,2% vol.

Laddie Crew Cask 498 (270 Flaschen) – Optic / Syrah Cask 62,8% vol.

Exklusiv über die Händler der Laddie Crew zu einem UVP von 130€ / 0,7l.

Was ist die Laddie Crew?

Anfang 2017 wurde die Laddie Crew gegründet. Eine direkte Kooperation mit bisher acht

ausgezeichneten Bruichladdich Fachhändlern in Deutschland. Diese haben nicht nur Zugriff auf

alle Qualitäten der Progressive Hebridean Distillers, sie sind auch die Händler, die in Ihren

Geschäften die exklusiven Laddie Crew Bottlings verkaufen.

Die Händler im Überblick:

1) Whiskyhort | Oberhausen

2) Gradl’s Whiskyfässla | Nürnberg

3) Die Whiskybotschaft | Kerken

4) Schlüter’s Genießertreff | Wülfrath

5) Flickenschild Whisky & Cigars | Itzehoe

6) Whiskyshop Tara | München

7) Whisky for Life | Frankfurt

8) Whisky Riegger | Villingen-Schwenningen

Background: Der Einzelhandel in Städten, vor allem in Mittel- und Kleinstädten, erfährt einen

rasanten Wandel durch den E-Commerce. Zwar lassen sich die Kunden gerne im Fachhandel ihres

Vertrauens beraten, ein Preisvergleich (Fachhandel vs. Internet) noch vor Ort ist aber nicht selten

und wird seitens der Kunden ganz offen diskutiert.

Da wir bei Bruichladdich seit jeher alles ein wenig anders machen, möchten wir den Fachhandel

und seine Sortiments-Kompetenz in Zeiten des E-Commerce-Wandels unterstützen – welcome to

THE LADDIE CREW! Eine Hommage an den Fachhandel.

Wie Ewald J. Stromer (BA Bruichladdich GSA) zu sagen pflegt:

„Bruichladdich gestern und heute. Wann war es besser? Völlig egal – Hauptsache es macht Spaß!“