The Intrepid: The Macallan 1989 32 yo wird versteigert

Erinnern sich noch an „The Intrepid“? Im September letzten Jahres füllte Duncan Taylor die größte Flasche Malt Whisky der Welt ab (wir berichteten). Der Inhalt: 311 Liter eines Macallan 32yo aus zwei Schwesterfässern mit 43% Vol.. Parallel zur Weltrekord-Flasche wurden ebenfalls 168 spezielle 0,5-Liter-Flaschen von The Intrepid: The Macallan 1989 32 yo abgefüllt. Je 12 Flaschen bilden ein Replica-Set, welches wie auch die große Flasche als „The Intrepid“ elf der größten Entdecker und Forscher würdigt. Dazu kommen noch 0,5-Liter-Flaschen, auf den alle elf Entdecker und Forscher abgebildet sind sowie Miniaturen.

Die Flasche gehört(e) den Whiskyfirmen Rosewin Holdings und Fah Mai Holdings. Sie besaßen auch die beiden Fässer, die dann Duncan Taylor miteinander vermählte. Die 1,80 Meter große Flasche wird bei Guinness World Records als die größte Flasche Malt Whisky der Welt geführt. Und diese wird jetzt versteigert, sowie auch Replica-Sets, Einzel-Flaschen und Miniaturen. In einem Video stellen Colin Fraser (Head of sale bei Lyon & Turnbull) und Charles Maclean MBE die Auktion, die Flasche sowie den Single Malt The Intrepid: The Macallan 1989 32 yo kurz vor.

Am Mittwoch, 25. Mai 2022, 12:00 Uhr Ortszeit, beginnt bei Lyon & Turnbull in Edinburgh die Versteigerung der größten Flasche der Welt, und das Auktionshaus weist auf ihrer Website keine zu erwartende Summe aus. Anders sieht es bei den weiteren Losen der Auktion aus: Für ein Replica-Set von The Intrepid: The Macallan 1989 32 yo in den zwölf handlicheren 0,5 Liter Flaschen erwartet Lyon & Turnbull einen Auktionspreis von £15,000 – £25,000 (ca. 18.000 bis 30.000 €). Es gehen zwei Sets in die Versteigerung. Für eine Einzel-Flasche inklusive Miniatur (ebenfalls zwei Lose) werden £1,500 – £2,500 (ca. 1.800 bis 3.000 €) erwartet. Deutlich günstiger erworben werden können wohl Miniaturen. Erwartet wird, dass hier bei den beiden Losen mit zwei Minis der Hammer bei jeweils £400 – £600 (ca. 475 bis 720 €), bei den beiden Lose mit jeweils einem Exemplar dann auch nur die Hälfte.