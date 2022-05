Tamdhu mit zwei neue Whiskys zu ihrem 125. Geburtstag

Anlässlich ihres 125. Geburtstags veröffentlicht die Speyside-Brennerei Tamdhu zwei neue fassstarke Abfüllungen. Beide sind auf 1.000 Flaschen limitiert, ungefärbt und erscheinen ohne Kühlfiltrierung.

Ergänzend zum neue Tamdhu 18 yo erscheint Tamdhu 18 Year Old Cask Strength Limited Edition. Der Malt reifte in Oloroso-Fässern aus amerikanischer und europäischer Eiche, kam mit 56,8 % Vol. in die 1.000 Flaschen und kostet £195 (etwas mehr als 230 €). Erhältlich vor Ort in der Brennerei sowie im Online-Shop (Versand nur innerhalb des Vereinigten Köngreichs).

Tamdhu Dalbeallie V kam mit strammen 62 % Vol. in die einzeln nummerierten Flaschen. Der Whisky reifte ausschließlich Oloroso-Sherryfässern, kostet(e) £100 (knapp 120 €), und ist im Webshop der Destillerie bereits als ‚Ausverkauft‘ gekennzeichnet.