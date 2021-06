Exklusiv: Gewinnen Sie jetzt die vier Zodiak Whiskys von Seven Seals Whisky, inkl. dem brandneuen Age of LEO

Einen ganz besonderen Preis können wir Ihnen in unserem neuesten Gewinnspiel gemeinsam mit unserem Partner Seven Seals Whisky präsentieren: Wir verlosen die vier Whiskys der Zodiak Serie von Seven Seals Whisky – inklusive dem brandneuen Age of Leo, der erst dieser Tage auf den Markt kommt. Bei der Zodiak Serie hat man versucht, die positiven Eigenschaften der Sternzeichen in Geschmack zu übersetzen – und unser Gewinner oder unsere Gewinnerin kann dieses spezielle „Pairing“ ausgiebig genießen.

Die vier Whiskys (sie stammen aus der Zusammenarbeit der Schweizer Destillerie Langatun und der Seven Seals Innovation) wurden nach der durch die schottischen Regularien vorgeschriebenen Reifezeit mit einer enzigartigen und zu 100% natürlichen Finishing-Methode vollendet und zeigen laut Seven Seals Whisky dadurch die Charakterisika wesentlich länger gereifter Abfüllungen. Ein Gewinn also für alle, die bei Whisky nach Geschmack suchen und über den Tellerrand hinausblicken wollen.

Bevor wir Ihnen aber die Gewinnfrage verraten, stellt Ihnen Seven Seals Whisky das Unternehmen, die Methode und die einzelnen Abfüllungen vor.

SEVEN SEALS WHISKY

Dolf Stockhausen, unser Erfinder des Seven Seals Verfahrens, beschloss im Alter von 72 Jahren das klassische Fassreifungsverfahren des Whiskys zu verbessern, da er nach diesem Verfahren sonst womöglich seinen ersten Whisky nicht mehr hätte degustieren können. Doch wie es mit den besten Erfindungen üblich ist, ist es erst durch die enge Zusammenarbeit mit der Schweizer Destillerie Langatun zu einem ausgesprochen schmackhaften und mittlerweile sogar vielfach preisgekrönten Produkt gekommen. Im hier verlinkten Video erfahren Sie vom Erfinder höchstpersönlich, wie wir unsere handgefertigten Whiskies herstellen.

Das Team von Seven Seals Whisky v.l.n.r.: Dr. Dolf Stockhausen – Erfinder und Mitinhaber Seven Seals Distillery AG Chris Lauper – CEO Langatun und Mitinhaber Seven Seals Distillery AG Reto Salfinger – Produktionsleitung und Entwicklung Oliver Schneider – Head of Sales and Marketing Patricia Haas – Business Development Fast Forward Maturation

Nebst den klassischen Whiskies wurde die bestehende klassische Produktlinie um die Zodiak Serie erweitert, mit dem Ziel die vielfältigen Möglichkeiten des Verfahrens und die zahlreichen Ideen des Teams umzusetzen.

Seven Seals übersetzt bei seinen Whiskies der Zodiak-Linie einige Eigenschaften der Sternzeichen auf die Whiskys, wobei sie nur mit den positiven Eigenschaften des jeweiligen Sternzeichens arbeiten. In der Produktion des Whiskys wird auf diese charakterlichen Eigenschaften eingegangen und auf den Whisky übertragen. Das Resultat sind unglaublich spannende Whiskies mit interessanten Geschmacksnoten.

The Age of SCORPIO

Die Idee und deshalb natürlich auch der erste Zodiak Single Malt Whisky wurde als Dankeschön an die Frau des Erfinders des Fast Forward Finishing Verfahrens, umgesetzt und ins Leben gerufen. So steht der erste Single Malt Whisky dieser Linie im Sternzeichen Skorpion, dem Geburtsmonats von Ia Stockhausen und ist willensstark, zielstrebig, fleißig, kritisch und die Einflüsse des Pluto verleihen diesem Whisky zudem seine geheimnisvolle Art.

Deshalb ist er von Anfang an subtil aber bis zum Nachklang auf den Punkt gebracht! Er ist geschmacklich sehr ausgewogen und komplex mit Anklängen von Vanille und einem Hauch gerösteter Nüsse und Holz.

Am Ende bleibt eine fruchtige Note welche perfekt in eine vielschichtige Komplexität eingebunden ist.

The Age of AQUARIUS

Zu Ehren des Erfinders wurde ein zweiter Whisky kreiert, welcher im Sternzeichen des Wassermanns steht, also dem Geburtsmonats von Dolf Stockhausen. Dieser Single Malt Whisky ist exzentrisch, fortschrittlich, zukunftsorientiert, gesellig und bringt seine Individualität zum Ausdruck, weshalb er von Anfang an ausgewogen ist. Er ist ein sanfter Riese und hat sein voluminöses Raucharoma geschickt in Samt verpackt.

Feine Aromen von Lebkuchen, dunkler Schokolade, feinen Gewürzen werden von Röstaromen vom Lagerfeuer begleitet. Ein sehr langer Abgang krönt den Genuss.

The Age of TAURUS

Da die ersten beiden Single Malt Whiskies der Zodiak Linie von Seven Seals so gut bei unseren Whiskyliebhabern ankamen, wurden noch zwei weitere Single Malt Whiskys kreiert. Dieser Whisky ist der Seven Seals «The Age of Taurus», welcher auch wie seine zwei Vorgänger mit den positiven Charaktereigenschaften seines Sternzeichens versehen wurde.

Dieser Single Malt Whisky des Sternzeichens Stier ist bodenständig, ausgeglichen, genussvoll, selbstbewusst und ausdauernd. Der Seven Seals «The Age of Taurus» steht wie das Sternzeichen für den vollen Genuss des Lebens.

Aus diesem Grund ist dieser Whisky unsere Rauch-Portwein-Bombe mit Triple Wood Double Tawny Port Finish. Er ist intensiv und kräftig, erdig mit einer leichten getoasteten Rauchnote und einer verspielten Bitterkeit mit dezenter süsse im Hintergrund.

Er wird zum erlauchten Kreis der Whiskys gehören, die Dom Roskrow in der Neuauflage seines erfolgreichen Buchs „1001 Whiskies You Must Taste Before You Die“ beschreiben wird.

Wie alle Single Malts der Zodiak Serie ist auch der «TAURUS» in einer limitierten Auflage von verschiedenen Batches von 365 Flaschen erhältlich.

Neu: The Age of LEO

Das vorläufig jüngste Kind in der Zodiak Linie ist der LEO, welcher ab Mitte Juli in ausgesuchten Fachgeschäften erhältlich ist. Auch der Seven Seals «The Age of LEO» wurde wie seine drei Vorgänger mit den positiven Charaktereigenschaften seines Sternzeichens versehen.

Dieser Single Malt Whisky des Sternzeichens Löwe ist ein echter Sieger-Typ.Er tritt selbstbewusst auf, ist er doch eine absolute Sherrybombe. Er ist zielstrebig, gesellig mit einem grossen Herz und viel Feuer.

Er ist unser dicker Löwe, mit Triple Wood und Double Pedro Ximenez Sherry Finish, eben eine absolute Sherrybombe. Er hat schon die Goldmedaille von Wizards of Whisky erhalten. Der Whisky ist sehr ausgewogen, wunderbar intensiv, schön fruchtig und wird von holzigen Noten mit intensivem Waldhonig begleitet.

Wie alle Single Malts der Zodiak Serie ist auch der «LEO» in einer limitierten Auflage von verschiedenen Batches von 365 Flaschen erhältlich.

Und so gewinnen Sie das Set mit den vier Whiskys aus der Sevenm Seals Zodiac-Serie:

Beantworten Sie folgende Gewinnfrage: Welches der untenstehenden drei Tiere ist kein Sternzeichen?

a. Löwe

b. Widder

c. Hirsch

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Zodiak“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 11. Juli 2021, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 12. Juli 2021 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Seven Seals Whisky versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Zodiak“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 11. Juli 2021, 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden am 12. Juli 2021 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Seven Seals Whisky sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Seven Seals Whisky versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team