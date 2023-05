Exklusiv-Video: Distillery Manager John MacDonald über Geschichte und Gegenwart der Balblair Distillery

Die Speyside-Destillerie Balblair wurde 1790 James McKeddy gegründet – an ihrer momentanen Position arbeitet sie aber „erst“ seit 1872. Mit 1.5 bis 1.8 Millionen Litern Produktionskapazität zählt sie eher zu den kleineren Brennereien – und hat einen klassischen Charme, der ihr auch zu einem Auftritt als Location im Film Angel’s Share verhalf.

Seit August 2006 ist John MacDonald Distillery Manager bei Balblair. Seit damals ist der Highlander ein Garant dafür, dass dort alles seinen ruhigen und klaren Weg geht. Diese Ruhe merkt man ihm auch persönlich an: Die Art wie er spricht, wie er Dinge erklärt, wie er Fragen beantwortet.

Im Mai des Jahres durften wir im Rahmen einer Pressereise drei der Destillerien der International Beverage Holdings Ltd (Balblair, Balmenach und Speyburn) besuchen und uns die Umsetzung und Fortführung des ambitionierten Nachhaltigkeitsprogrammes ansehen. So wird Balblair im Rahmen dieses Programmes (über das wir noch gesondert berichten) im Sommer dieses Jahres eine Thermal Vapor Recompression (TVR)-Anlage installiert, die eine Reduktion des Energieverbrauchs in der Produktion um drastische 30% bringt.

Bei der Balblair Distillery hat uns Distillery Manager John MacDonald empfangen und uns einen kurzen Überblick über die Geschichte der Destillerie und deren gegenwärtige Herausforderungen gegeben, bevor er uns durch die Brennerei führte. Diese 10 Minuten dauernde Einführung bringen wir hier als ersten unserer Berichte über die Tour. Wie immer können Sie das Video auch auf unserem Youtube-Kanal sehen.