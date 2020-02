Exklusiv: Videointerview mit Kingsbarns Master Distiller Peter Holroyd

Die Kingsbarns Distillery und das dahinterstehende Unternehmen Wemyss Malts in Fife scheinen Menschen anzuziehen, die für Ihren Beruf brennen. Letztes Jahr zum Beispiel demonstrierte uns Steven Shand von Wemyss auf der Aquavitae mit Begeisterung das Blenden eine Whiskys (hier zum Nachsehen), und bei der diesjährigen Finest Spirits in München trafen wir auf den Master Distiller von Kingsbarns, Peter Holroyd, dessen Feuer für das, was er macht, in jedem Wort fühlbar wurde.

Wir sprachen mit Peter über die beiden Einzelfassabfüllungen für Deutschland, von denen eine auf Messen, die andere bei Händler verfügbar sein wird, über seine Arbeit bei Kingsbarns und wie er den Hausstil der Brennerei gestaltet. Wir unterhalten uns über Finishing und Bourbon Cask und erfahren, warum es von Kingsbarns wohl niemals getorfte Abfüllungen geben wird.

Wegen eines ausgefallenen Mikrofons haben wir die Fragen zum besseren Verständnis schriftlich in das Video eingefügt. Wir wünschen gute Unterhaltung mit dem knapp sechs Minuten langen Interview, das sie obenstehend oder auf Youtube sehen können.