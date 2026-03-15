Ein sechs Jahre alter Lowland Single Malt – das ist „The Clansman – Founders Bottle“, die The Maltpit als „Starthilfe“ für ihren Pub in Worpswede, der am 10. April eröffnen wird, in einer Auflage von 100 Flaschen abgefüllt hat.

Ab April wird die Flasche an die Besteller versendet – ein Link zur Bestellmöglichkeit und mehr über den Whisky (zum Beispiel Tasting Notes) finden Sie untenstehend…

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Exklusive Founders Bottling – Ein Lowlands-Sherry-Malt für den neuen Whisky-Pub „The Clansman“

Worpswede, 14. März 2026 – The Maltpit (Beyer & Gordon GbR), das Duo aus Marcus Beyer (Teufelsmalt) und Scott Gordon (bekannt als Whiskyviking und unabhängiger Abfüller von Heathen Spirits), präsentiert die streng limitierte „The Clansman – Founders Bottle“. Diese handverlesene Abfüllung eines 6 Jahre alten Lowland Single Malts, vollständig in Oloroso-Sherry-Fässern gereift, mit 46% Vol. in 0,7-l-Flaschen, ist exklusiv auf 100 nummerierte Exemplare beschränkt und ausschließlich für Unterstützer erhältlich.

Der Whisky überzeugt mit charakterstarker Balance und Tiefe: Noten von reifen Früchten, Nussigkeit und der typischen Sherry-Süße, die in der schottischen Lowland-Region eine elegante, ausgewogene Eleganz gewonnen hat. Jede Flasche wird händisch von den Gründern nummeriert und dient als Dank an die Pioniere, die den Launch des Projekts begleiten.​

Im Hintergrund dieser Veröffentlichung steht die Eröffnung eines authentischen Scottish Whisky-Pubs nach schottischem Vorbild: „The Clansman“ in Worpswede soll ab 10. April 2026 ein Treffpunkt für Spirituosenliebhaber werden. Die Einnahmen aus der Founders Bottle fließen direkt in die Anlaufkosten, um den Pub gemütlich und einladend zu gestalten.​

Über die Gründer:

Scott Gordon, der „Whiskyviking“, ist seit 2018 unabhängiger Abfüller unter Heathen Spirits und bekannt für limitierte, mythisch inspirierte Releases wie die „Sagas of Scotland“-Serie mit Islay-Single-Malts. Marcus Beyer legt mit Teufelsmalt den Fokus auf Tastings und exklusive Abfüllungen aus deutscher Herkunft. Gemeinsam veranstalten sie seit 2024 die Worpsweder Whisky Fair, führen den Onlineshop The Maltpit in Worpswede und erweitern nun mit „The Clansman“ ihr Portfolio.

Die Flasche ist ab sofort über https://maltpit.de/collections/crowdfunding verfügbar (Versand ab April 2026; Abbildung approximativ).​