Fast 2.000 Menschen haben Dank der The Maclean Foundation nun Zugang zu sauberem Wasser

Vor etwa einem Jahr gründeten die drei schottischen Brüder Ewan, Jamie und Lachlan Maclean gemeinsam mit ihrem Vater und Whisky-Autor Charles Maclean MBE die Maclean Foundation (wir berichteten). Die Stiftung möchte Menschen mit sauberem Wasser versorgen, um die benötigten Gelder für das Projekt zu sammeln, ruderten, liefen und radelten die drei Brüder zu allen schottischen Malt-Whisky-Brennereien, die derzeit Whisky verkaufen, und nahmen Whisky-Spenden entgegen, die in einer Auktion versteigert wurden (wir berichteten). Zusätzlich veröffentlichte The Maclean Foundation ein Charity-Bottling (wir berichteten), mit dem Erlös dieser Abfüllung konnten 700 Menschen ihre Leben lang mit sauberem Wasser versorgt werden. Insgesamt konnte die Stiftung insgesamt 17 Bohrlöcher finanzieren, die mehr als 4.800 Menschen – hauptsächlich Grundschulen – mit sauberem Wasser versorgen. Durch weiteres Bohrloch, das diesen Monat gebaut wird, wird diese Zahl auf weit über 5.000 erhöhen.

Lachlan, Ewan, Charlie und Jamie Maclean.

Quelle: Scottishfield

Jetzt wollen die drei Brüder weitere Weltrekorde brechen und so weitere Wasser-Bohrlöcher ermöglichen. Sie wollen jetzt das erste Team werden, das ohne Unterbrechung und ohne Unterstützung über den Pazifik rudert. Und dies in einem Fiberglasboot, das sie selbst gebaut haben. Sie hoffen so mehr als 1 Million Pfund für wohltätige Zwecke sammeln zu können, dieses Geld würde Zehntausenden von Menschen helfen, der Wasserarmut zu entkommen.