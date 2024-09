Die Wolfburn Distillery, in den nördlichen Highlands gelegen, erweitert ihre Angebot um eine weitere Flaschengröße. Zusätzlich zu den 70-cl-Flaschen sind die Abfüllungen Northland, Aurora, Morven, Langskip und Fortune Favours the Brave (nicht im Bild) jetzt auch in 35-cl-Flaschen erhältlich.

Angeboten werden sie momentan im Online-Shop, wir gespannt, ob die 35-cl-Flaschen auch unsere Märkte erreichen werden.