Gear Patrol: Der größte Whiskey Maker, von dem Sie noch nie gehört haben, erhält die ihm gebührende Anerkennung

In seiner Online-Ausgabe erlaubt das Magazin Gear Patrol eine kleine Vorschau auf die kommende Sommerausgabe. In dieser erhält ein Whiskey Maker die Anerkennung, die ihm schon lange gebührt: Greg Metze!

Sie haben von Greg Metze noch nie gehört? Da geht Ihnen wie sicherlich vielen:

Greg Metze war verantwortlich tätig bei der Produktion unzähliger amerikanischer Whiskeys. Bis vor vier Jahren war er Master Distiller bei MGP in Lawrenceburg, Indiana. Vonn dieser Midwest Grain Products Ingredients bezogenen, so Gear Patrol, Gerüchten zufolge George Dickel, Smooth Ambler, High West, Greg Metze war verantwortlich bei der Produktion unzähliger amerikanischer Whiskeys. Bis vor vier Jahren war er Master Distiller bei MGP in Lawrenceburg, Indiana. Vonn dieser Midwest Grain Products Ingredients bezogenen, so Gear Patrol, Gerüchten zufolge George Dickel, Smooth Ambler, High West, Hirsch, Angel’s Envy, Rebel Yell, Redemption, Widow Jane und dutzende Weitere ihren Spirit. Doch eine gegenseitige Non-Disclosure-Agreement (einer Nichtverbreitungs-Vereinbarung) verbietet eine offizielle Bestätigung.

Wie Gear Patrol schreibt, teilt Metze eine Reihe von Merkmalen mit seinem früheren Arbeitgeber, Midwest Grain Products Ingredients: eine Vorliebe für Schatten gegenüber Scheinwerfern, von Substanz gegenüber Blitzlicht und die Überzeugung, dass über Qualitätsprodukte nicht gesprochen werden muss; sie können für sich selbst sprechen.

Wer also mehr über Greg Metze und somit auch über MGP erfahren möchte, sollte sich ein wening Zeit nehmen und unserem Link folgen. Überaus lohnend!