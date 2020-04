PR: Neu bei Kirsch Import – GlenAllachie Madeira Wood Finish – Germany Exclusive!

Der gestern angekündigte GlenAllachie, nachgereift in Gurkenfässern, entsprach nicht ganz der Wahrheit – wie manch andere Nachricht am diesem Tag auch. Heute erreicht unst von Kirsch Import eine weitere Pressemetteilung, die wir hier mit ihnen teilen. Exklusiv für Deutschland erscheint einer neuer GlenAllachie aus der Wood Finish Serie. Alle weitere Infos finden Sie folgend:

Neu bei Kirsch Import – GlenAllachie Madeira Wood Finish – Germany Exclusive!

Kein Gurkenfass, aber trotzdem ein Gaumenschmaus

Gestern, am 1. April, haben wir einen ganz besonderen GlenAllachie Whisky mit einem Gurkenfass Finish angekündigt – dies war natürlich ein Aprilscherz! Wir hoffen wir konnten Ihnen in diesen Zeiten ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern.



Wie sagt man so schön: in jeder Lüge steckt auch ein Funken Wahrheit. In diesem Fall war es nicht gelogen, dass wir eine Wood Finish Abfüllung exklusiv für den deutschen Handel ausgesucht haben!

Wir freuen uns Ihnen den GlenAllachie 12 Jahre Madeira Wood Finish präsentieren zu können. Ein herrlich kupfer-bronzener Malt, der über 10 Jahre in amerikanischen Eichenfässern reifte. Anschließend wurden die Fässer in ausgewählte Madeira Barriquefässer umgefüllt, in denen zuvor Malvasia Madeirawein lagerte. Malvasia Weine sind bekannt für ihre würzigen, blumigen und an Muskat erinnernden Aromen – eine ideale Grundlage für ein aromatisches Whiskyfinish. Das Ergebnis ist eine einzigartige Variante des klassischen GlenAllachie-Stils mit der perfekten Balance zwischen süß und würzig.

Tasting Notes

Farbe: Kupfer/Bronze



Nase: Herrlich würzig, helle Trauben, Heidehonig, Vanille und Orangenschale



Gaumen: Eine Vereinigung von himmlischen Gewürzen, Heidehonig, Sultaninen und Mokka. Anhaltende Noten von Zedernholz und Orangenschale untermalen das Geschmacksbild.

GlenAllachie 12 y.o. – Madeira Wood Finish

Exclusively bottled for Germany

12 Jahre

Gereift in:

> 10 Jahre American Oak

~ 2 Jahre Malvasia Madeira Finish

Limitiert auf 4800 Flaschen



Die GlenAllachie Wood Finish Serie besteht aus typisch-charakteristischen Single Malts der Destillerie. Billy Walker arbeitet für diese Serie mit kleinen Produzenten aus der ganzen Welt zusammen, um kleine Mengen hervorragender Fässer zu beschaffen, die das Profil des GlenAllachie Whiskys wunderbar ergänzen.

Alle Abfüllungen dieser Serie kommen mit 48,0 % Vol. in die Flasche und werden wie alle anderen Abfüllungen auch nicht gefärbt und nicht kühlfiltriert.