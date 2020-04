Whiskey-Investmentgesellschaft vermeldet erfolgreichen März

Der Whiskey & Wealth Club schaut auf erfolgreichen Monat März zurück. Der vergangene Monat war der zweiterfolgreichste Monat in der Unternehmensgeschichte. Über das Großhandelsunternehmen haben Investoren 1,1 Millionen Pfund in Fasswhisky investiert. In Fässern umgerechnet wäre dies in etwa mehr 370 Fässern mit 200 Litern Inhalt.

Der Whiskey & Wealth Club sieht, so schreibt das Unternehmen in seiner heutigen Presseaussendung, größere Investitionen von Privatpersonen, da immer mehr Anleger versuchen, ihre Wetten gegen die zusammenbrechenden Finanzmärkte abzusichern. William Fielding, Mitbegründer des Whiskey & Wealth Club, sagt:

“We have seen an increase in investors over the last few months due to market fluctuations. We have also been hearing from distilleries across the board that they are planning price increases of up to 20% in the coming months. As the markets continue to tumble, with dividends being suspended, now is a great time to secure wealth in other forms of asset-based investments.”