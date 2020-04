Neu: Currach Single Malt Irish Whiskey – Atlantic Kombu Cask

Der irische Hersteller von Spirituosen, Origin Spirits, entwickelte für seine neueste Irish Whiskey Abfüllung eine ganz besondere Art der Reifung. Currach Single Malt Irish Whiskey – Atlantic Kombu Cask reifte zunächst recht unspektakulär in ehemaligen Bourbon-Fässern. Für das abschließende Finsih füllte man den Whiskey für drei Monate in frische Eichen-Fässer, die zuvor mit Kombu Algen ausgebrannt wurden. Der atlantische Kombu-Seetang soll dem Holz einen zarten und gleichmäßigen Umami-Duft verleihen. Currach Single Malt – Atlantic Kombu Cask ist mit 46% Vol. abgefüllt und ab sofort bei ausgewählten Fachhändlern in Irland für einen UVP von 55,00 € erhältlich.

Ein Currach ist ein traditionelles irisches Boot. Mit diesem sollen irische Mönche die Welt entdeckt und so religiöse Artefakte und ausländische Technologien wie den Destillierkolben nach Irland sowie auch den Whiskey über die Irische See nach Schottland gebracht haben. Es wird heute noch zur Ernte von Seetang in Irland verwendet.