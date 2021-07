Neu in Irland: Currach – Atlantic Wakame Seaweed Cask

Nach dem Currach – Atlantic Kombu Kelp Seaweed Cask, das im Vorjahr erschienen ist, bringt Origin Spirits Ireland Ltd einen neuen in Fässern, die mit Seetang ausgebrannt wurden, gereiften irischen Single Malt Whiskey auf den irischen Markt: den Currach – Atlantic Wakame Seaweed Cask.

Der mit 46% vol. abgefüllte dreifach destillierte irische Single Malt Whiskey reifte zunächst in first fill Bourbon Barrels aus amerikanischer Weißeiche, bevor er in Weißeichenfässern, die mit Wakame Seetang ausgebrannt wurden, gefinisht wurde.

Die beiden Ausgaben sollen sich geschmacklich sehr stark unterscheiden, aber gemeinsam haben sie einen süßen, herzhaften und maritimen Geschmack.

Der neue Whiskey wird noch im Juli für 60 Euro in irischen Geschäften erscheinen – so wie der Vorgänger wird er aber später auch in 20 internationalen Märkten zu finden sein.