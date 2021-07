PR: Tomatin 1999/2021 PX Sherry Single Cask exklusiv für deinwhisky.de

Einen 21 Jahre alten, im PX-Butt gereiften Tomatin als Einzelfassabfüllung, gibt es ab sofort im webshop von deinwhisky.de zu erstehen. Durch die Einzelfassabfüllung ist er natürlich limitiert, aber wegen der Fassgröße (Butt) sind zumindest 651 Flaschen erhältlich.

Hier alle Infos dazu, direkt von deinwhisky.de:

Tomatin 1999/2021 PX Sherry Single Cask exklusiv für deinwhisky.de

Liebe Whiskyfreunde,



heute dürfen wir Ihnen voller Freude eine neue Exklusiv-Abfüllung für deinwhisky.de vorstellen, die sowohl geschmacklich wie auch optisch mächtig was zu bieten hat. Bereits im vergangenen Jahr konnten wir Ihnen ein Single Cask dieser Brennerei präsentieren, welches innerhalb weniger Stunden ausverkauft war. Nun haben wir einen adäquaten Nachfolger erhalten. Glücklicherweise mit deutlich mehr Flaschen und diesmal sogar aus einem Pedro Ximenez Sherry Butt.



Dieses wundervolle Einzelfass aus der Tomatin Brennerei wurde am 01.11.1999 destilliert und reifte über 21 Jahre in einem Pedro Ximenez Sherry Butt bevor es am 12.04.2021 exklusiv für deinwhisky.de auf insgesamt 651 Flaschen abgefüllt wurde. Ein traumhafter Single Malt dieser tollen Brennerei aus den schottischen Highlands.



Der Whisky überzeugt mit würzigen Honignoten, roten Früchten und Leder, welche nach einiger Zeit im Glas durch Süße, Kräuter, Puderzucker, etwas Mokka und ausgebannte Eichennoten ergänzt werden. Im Geschmack cremig und süß, nach fruchtigen Gummibärchen und würzigen, aber zarten Eichen-, sowie Schokoladennoten.



Die Abfüllung kommt in einer schweren, dekorativen Holzbox mit Magnetverschlüssen, sowie einer Filztasche



Destilliert: 01.11.1999

Abgefüllt: 12.04.2021

Fassnummer: 34094

Limitiert auf 651 Flaschen.

Die Abfüllung gibt es ab sofort im Shop von deinwhisky.de unter: https://www.deinwhisky.de/exklusiv/