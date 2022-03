genussamgaumen.at bringt Claxton’s Grain Barn 30yo for Ukraine – Drink Whisky & Do Something Good

Der Krieg in der Ukraine hat eine Welle der Hilfsbereitschaft erzeugt – auch in der Whiskycommunity. Mit dem Grain Barn 30yo, einem Single Grain Scotch Whisky vom unabhängigen Abfüller Claxton’s, will genussamgaumen.at einen Beitrag für die Bevölkerung in dem Land leisten, der als die „Kornkammer Europas“ gilt.

Der gesamte Reinerlös des Verkaufes der 99 Flaschen Grain Barn 30yo geht an das Notfallkrankenhaus der Stadt Mykolajiv, das im Süden des Landes zwischen Odessa & Cherson gelegen ist – eine Region, die besondere Not leidet. Wenn Sie also Genießen und etwas Gutes tun wollen, können Sie das mit diesem gut gereiften Single Grain tun – der Versand der Flaschen erfolgt für Österreich und Deutschland frei Haus.

Wir von Whiskyexperts wünschen dieser Aktion großen Erfolg. Alles Wichtige zur Aktion und die Bezugsmöglichkeiten finden Sie hier:

Es gibt wohl kaum die richtigen Worte, um die aktuelle Lage & den Krieg in der Ukraine zu beschreiben. Täglich erreichen uns Bilder & Nachrichten, die das unglaubliche Ausmaß der Zerstörung zeigen. Tausende & abertausende Menschen, die auf der Flucht sind, die ohne Dach über dem Kopf, die ohne Hab und Gut oder auch getrennt von ihren Familien & Freunden um ihr Leben bangen. Wir können den Krieg nicht beenden, wir können nicht allen helfen…aber wir können versuchen, zumindest einen kleinen Beitrag zu leisten.

Aus diesem Grund möchten wir den aktuellen Release von Claxton’s & ihrem GRAIN BARN Single Grain Whisky zum Anlass nehmen und die Aktion „GRAIN BARN for UKRAINE“ starten. Die Ukraine gilt seit jeher als „Kornkammer Europas“ & einer der wichtigsten und größten Weizenexporteure der Welt – das Gelb in der blau-gelben Ukraine-Flagge steht dabei für die reifen Kornfelder des Landes.

Zu Ehren der Ukraine werden wir 99 Flaschen des neuen GRAIN BARN Releases von Claxton’s Whisky verkaufen & den gesamten Reinerlös dieser Aktion an das Notfallkrankenhaus der Stadt Mykolajiv – im Süden der Ukraine zwischen Odessa & Cherson – spenden, in welcher Stadt auch die Familie & Bekannte eines befreundeten Paares seit Wochen ausharren. Hier wird das Geld für dringend benötigte Medikamente, medizinische Ausrüstung & zur Versorgung der Einwohner verwendet.

Single Grain Scotch Whisky | 48% Vol.

€ 125,-

Die Bestellungen können direkt bei GENUSS AM GAUMEN aufgegeben werden.

Tel: +43 664 4373847

Mail: info@genussamgaumen.at

Webshop: www.genussamgaumen.at

Die Lieferung erfolgt ausschließlich in Österreich & Deutschland – alle GRAIN BARN Bestellungen werden für diese Aktion FREI HAUS verschickt.

Wir bedanken uns schon jetzt bei allen Whisky-Genießern, die bei dieser Aktion mitmachen & mit Ihrem Einkauf „Gutes Tun“. DANKE!

DRINK WHISKY & DO SOMETHING GOOD!

Alexandra & Gerhard Kreutz

Und das sagt Claxton’s zu ihrem neuen Single Grain:

Unlike single malt production, Single Grain Scotch Whisky can be made from a variety of grains or cereal types and is distilled through continuous distillation. This means that the resultant spirit flows from the stills with a more refined character. Modern misconceptions on this process mean that grain whisky is often overshadowed by its more famous malt counterpart. This is a narrative that needs rewriting.

We are extremely excited to introduce the brand new Claxton’s ‘Grain Barn’ product. This is a celebration of the quality and taste that aged Single Grain Scotch Whisky can achieve when matured in the right way and bottled at the right time to deliver an absolutely spectacular new brand, at very low prices for the age statement and quality. Well aged grain whisky is almost certainly going to become an evermore important and more respected element of the Scotch Whisky industry and this excellent product very much aims to get ahead of that trend. Matured and bottled at Claxton’s, this 30-year-old single grain whisky has benefitted from traditional style warehousing in the former grain stores of Sandbed Farm on the Dalswinton Estate.