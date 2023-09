Glen Scotia und Alice Angus präsentieren den Glen Scotia 49yo für One of One für Charity

Auch Glen Scotia reiht sich in die Riege derer, die für die Distillers 1 of 1 auction eine Einzelflasche eines außergewöhnlichen Whiskys spendieren. Im Fall der Destillerie in Campbeltown ist es ein 49 Jahre alter Glen Scotia Spirit Safe aus dem ältesten noch erhaltenen Fass der Brennerei, abgefüllt mit 42,5% vol. Alkoholstärke – und natürlich die bislang älteste Veröffentlichung der Destillerie Glen Scotia.

Interessenten können sich hier auf der Webseite von The Distillers One of One als Interessent registrieren, wie auch für die vielen andern (fast 40) Lots, die zur Versteigerung gelangen.

Die Destillerie schreibt über die Abfüllung:

Distilled in 1973, this remarkable liquid has been gently matured exclusively in American oak casks, following traditional methods, allowing it to embody the renowned subtle maritime character of Campbeltown, and offering custodians a rare glimpse into the history of this iconic distillery.

The lot will be presented in an exquisite 70cl Glencairn crystal decanter crafted, which is enclosed in a bespoke walnut case created by expert craftsmen.

Gestaltet wurde die Umverpackung in Form eines Bilderrahmens von Alice Angus, die „artist in residence“ bei der Brennerei, die auch schon Bilder zum Campbeltown Malt Festival gestaltete und dort die Arbeitsabläufe und die Geschichte von Glen Scotia festhielt.

Weitere Infos zur Flasche finden Sie hier bei Glen Scotia.