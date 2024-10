Gleneagles x Glenfiddich Centenary Reserve: 49 Jahre alter Glenfiddich um £35.000

Eine aus verschiedenen Gründen recht interessante Abfüllung von Glenfiddich ist der Öffentlichkeit vorgestellt worden: Gleneagles x Glenfiddich Centenary Reserve, ein 49 Jahre alter Whisky aus der Speyside-Brennerei, der exklusiv für das Gleneagles Hotel abgefüllt wurde und zu dessen 100. Geburtstag erscheint. Im Hintergrund hat man seit mehreren Jahren sowohl seitens der Brennerei als auch vom Hotel aus an dieser Abfüllung gearbeitet.

Abgesehen davon, dass es ein 49 Jahre alter Whisky aus einem Refill Sherry Butt ist, der in einem handgefertigten Decanter dargeboten wird, in einem Holzkabinett des Glasgower Künstlers John Galvin, der seine Inspiration im Art Deco findet, jenem Stil, der bei der Errichtung von Gleneagles en vogue war – also alles die passenden Insignien für einen Luxuswhisky: Man geht beim Verkauf einen recht ungewöhnlichen weg und bietet nur drei Decanter pro Jahr an (die gesamte Anzahl von Decantern ist laut dem Ständer des Decanters auf 15 limitiert – danke an unseren Leser Michael aus Neu-Ansprach).

Master Blender Brian Kinsman von Glenfiddich sagt zum Gleneagles x Glenfiddich Centenary Reserve:

“For the special release, we wanted to select a whisky embodying the quintessential Glenfiddich character: traditionally smooth and rich in fruity and ester sweetness, drawn from the 49 years spent cocooned in the walls of a Refill Sherry Butt. Collaborating with the team at Gleneagles, we’ve crafted a truly exceptional whisky that not only commemorates their celebration but also encapsulates the timeless essence and railway heritage of Glenfiddich.”