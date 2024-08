Glenmorangie kündigt Pursuit of Passion Wine Cask Collection an

Weiterhin sehr produktiv ist die Glenmorangie Distillery momentan, was neue Veröffentlichungen betrifft. Für den Herbst 2024 kündigt die Highland-Brennerei heute das Erscheinen ihrer neuen Pursuit of Passion Wine Cask Collection an. Sie besteht aus drei Single Malt Scotch Whiskys, die jeweils über 25 Jahre gereift sind. Sie lagerten zunächst in Bourbonfässern, anschließend wurden die Whiskys dann in Fässern aus einigen der renommiertesten Weinanbaugebiete Europas veredelt.

Glenmorangie Margaux Wine Cask Finish (52,5 % Vol.) ist ein 29 Jahre alter Single Malt Scotch Whisky, der in Rotweinfässern aus Margaux gereift ist – einer der renommiertesten Appellationen im französischen Bordeaux.

Glenmorangie Corton-Charlemagne Wine Cask Finish (52,1 % Vol.) ist ein 28 Jahre alter Single Malt Scotch Whisky, der in Grand Cru Weißburgunderfässern aus der renommierten Appellation Corton-Charlemagne im französischen Burgund gereift ist.

Glenmorangie Barbaresco Wine Cask Finish (51,3 % Vol.) ist ein 27 Jahre alter Single Malt Scotch Whisky, der in Rotweinfässern aus Barbaresco, der berühmten Weinregion Piemont, Italien, gereift ist.

Director of whisky creation Dr Bill Lumsden sagte über die neue Kollektion:

“My passion for single malt whisky is perhaps only matched by my passion for fine wine. And my travels through the world’s finest vineyards have inspired many experiments with finishing whisky in wine casks. Of all my experiments, the whiskies in our Pursuit of Passion Wine Cask Collection are among my most prized and delicious. With exceptionally long finishes in precious casks from some of France and Italy’s most renowned wine regions, I’m sure that their complexity will delight and intrigue lovers of both whisky and wine.”