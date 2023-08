Goalong Distillery präsentiert via The Whisky Exchange ersten chinesischen Whisky außerhalb Chinas

Über die Goalong Distillery und ihren ersten Whisky haben wir bereits im Januar dieses Jahres berichtet. Nun bietet sich die Gelegenheit, den in China erzeugten Whisky zu probieren: Als erste chinesische Destillerie bietet die Goalong Distillery aus der Hunan-Provinz im Süden Zentralchinas jetzt ihre Whiskys auch außerhalb Chinas an – so zum Beispiel über The Whisky Exchange oder (für den Handel) von Speciality Drinks.

Wahrscheinlich für Single Malt Liebhaber am Interessantesten ist der Goalong 5 Year Old Bourbon Cask Single Malt Chinese Whiskey, der umgerechnet ca. 50 Euro kostet und mit 40% vol. Alkoholstärke abgefüllt ist. Man findet in ihm komplexe Aromen von Haselnuss und Honig in der Nase, mit Zimt, Toffee und sanftem Rauch im Abgang.

Der Goalong Blended Chinese Whiskey ist ebenfalls mit 40% abgefüllt, trägt aber keine Altersangabe und soll cremig in der Textur sein, mit Aromen von Haselnuss, Apfel und Toffee in der Nase, sowie mit Malz, Honig und Backgewürzen am Gaumen. Er kostet an die 40 Euro.

Weiters gibt es auch noch einen Goalong 5 Year Old Bourbon & Brandy Cask Single Malt Chinese Whiskey, der aber im Shop von The Whisky Exchange zum Zeitpunkt des Erscheinens noch nicht verfügbar ist. er wird ca. 60 Euro kosten, wenn man die Preise umrechnet.

Der Goalong Whisky ist wohl nur der Vorbote von weiteren Whiskys aus China, die in den kommenden Jahren auch unsere Märkte erreichen werden. Wir werden Sie über diese interessante Facette des Whiskys natürlich weiter am Laufenden halten