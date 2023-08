Glenlivet & Innis & Gunn veröffentlichen The Glenlivet Distillery Reserve Collection: 9 Year-Old Beer Cask Finish Edition

Gemeinsam mit der schottischen Brauerei Innis & Gunn hat Glenlivet heute eine interessante neue Abfüllung veröffentlicht. The Glenlivet Distillery Reserve Collection: 9 Year-Old Beer Cask Finish Edition ist ein mit 57,8% vol. Alkoholstärke abgefüllter Single Malt, der zuerst in ex-bourbon casks reifte, um danach in einem Fass gereift zu werden, in dem zuvor Innis & Gunn’s Vanishing Point Imperial Stout lagerte (Die Brauerei hat vor kurzem übrigens auch mit der Glasgow Distillery gemeinsam eine Abfüllung veröffentlicht – unseren Bericht finden Sie hier)

Es ist nebenbei das erste in einem Bierfass gefinishte Produkt von Chivas, den Eignern von Glenlivet – und geschmacklich soll diese (leider auf nur 216 Flaschen beschränkte Abfüllung) in der Nase Noten von goldenen Sirupkeksen, dunklem Kirschkuchen, Melassesirup, Honigwabe, Nougat und tropischen Früchten bieten, während man dann am Gaume Noten von würzigem Ingwer, frisch gemahlener Muskatnuss und dezent fruchtige Geschmacksnoten von Hopfen finden soll.

Den The Glenlivet Distillery Reserve Collection: 9 Year-Old Beer Cask Finish Edition findet man im Distillery Shop vor Ort oder online. Er kostet 95 Pfund und man verschifft die Flasche auch in unsere Länder.

Hier noch ein Zitat von Kevin Balmforth, Chivas Brothers Cask Expert:

“At The Glenlivet we strive to experiment, and working with Innis & Gunn’s wonderful casks was the opportunity to do just that, marking our first foray into finishing whisky in a beer cask. Whether you’re a fan looking to add this beer cask finish to your collection or are simply looking for something new to raise a toast with this International Beer Day, this is perfect for beer and whisky-lovers alike.”