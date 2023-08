Die erste Ardnamurchan Sherry Cask Release trifft diese Woche in Deutschland ein!

Die Destillerie Ardnamurchan, in den westlichen Highlands gelegen, bringt nun die erste Sherry Cask Abfüllung auf den Markt – und sie wird noch diese Woche im deutschen Fachhandel erhältlich sein, vernehmen wir vom deutschen Importeur und Distributor, der Rolf Kaspar GmbH.

Die technischen Eckdaten, die Tasting Notes und weitere Infos finden Sie nachfolgend:

Erste Ardnamurchan Sherry Cask Release!

In dieser Woche trifft die erste Ardnamurchan Sherry Cask Release im Fachhandel in Deutschland ein. Bei keiner Abfüllung gab es bisher ein größeres Interesse, bevor sie überhaupt verfügbar war. Wir sind sicher, dass die hohen Erwartungen erfüllt werden.

Es handelt sich hier um ein ’small batch‘ aus 10 peated Sherry butts und 15 unpeated Sherry hogsheads – insgesamt 13.998 Flaschen weltweit. Der empfohlene Verkaufspreis ist 61,95EUR.

Original Tasting notes:

Nose: Murray mint, bonfire on the beach, salted peanut icecream, tomato stalks, Brazil nut and sundried tomatoes

Palate: Tarry rope, bung cloth, smoky bacon, old tractor shed, peanut brittle, sticky spare-ribs

Finish: Crashing waves, sea-salt, bothy fireplace and cigar shop

Weitere Details:

Blockchain enabled through QR code

Logo embossed clear glass bottle made from 54% recycled glass.

10 Peated Sherry Butts

15 Unpeated Sherry Hogsheads

Unchill filtered, natural colour, 50%vol.



Importeur:

Rolf Kaspar GmbH, Ruhrallee 59, 45138 Essen, www.kaspar-spirituosen.de