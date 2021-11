Gordon & MacPhail spendet 80.000 £ an Trees for Life

Vergangenen Monat versteigerte Gordon & MacPhail in einer Auktion bei Sotheby’s in Hongkong eine Flasche des ältesten Whiskys der Welt, Gordon & MacPhail Generations 80yo. Um genau zu sein, handelte es sich um den Dekanter Nummer 1, und um noch genauer zu sein, gehörten zu diesem Los auch ein Verkostungserlebnis, das gerahmte Fassende und eine Lithografie mit den originalen Konzeptzeichnungen des ghanaisch-britischen Architekten und Designers Sir David Adjaye OBE. Ein Liebhaber aus Europa, der laut Sotheby’s zum ersten Mal bei einer Auktion von ihnen in Erscheinung trat, gewann bei dieser Versteigerung, der Hammer fiel erst bei 167.000 Euro (wir berichteten).

Gordon & MacPhail kündigte damals bereits an, dass der Erlös der schottischen Organisation Trees for Life zukommt, die sich der Aufforstung der Wälder Schottlands widmet. Nach Abzug der Kosten wurde jetzt Trees for Life der Auktionserlös von 80.000 Pfund gespendet. Mit diesem Geld soll die Baumschule in Dundreggan in der Nähe von Glenmoriston in Inverness-shire finanziert werden.