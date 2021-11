PR: Neu von Kirsch Import – Neue Small Batch Release von Dingle und ein 27 Jahre alter Irish Whiskey

Auf die grüne Insel nach Irland führen uns die heutigen Neuerscheinungen bei Kirsch Import. Das sechtse Small Batch Release der Dingle Distillery lagerte in Tawny Port Casks. Ganze 27 Jahre lagerte das Single Cask der Marke Knappogue Castle, bevor es exklusiv ausgewählt und abgefüllt für Kirsch Import wurde. Die näheren Informationen zu diesen Bottlings:

Portweinreife pur:

Das neue Small Batch Release von Dingle

Im äußersten Westen Europas liegt im kleinen Örtchen Dingle eine der wenigen unabhängigen Destillerien Irlands. Hinter der Dingle Distillery erstreckt sich nichts als der tiefe, unendlich scheinende Atlantik. Durch die Nähe zum Ozean reifen die Whiskeys der Brennerei in einem milden, maritimen Mikroklima. Leise und doch bemerkenswert spricht es durch den Inhalt der geprägten Flaschen zu Genießergaumen.

Abgesehen vom Standard Single Malt, der im Mai releast wurde, produziert Dingle Single Malts in kleinen Batches von Hand – und macht sie zu unnachahmlich individuellen Erlebnissen. Gleich Schnappschüssen erstellen sie eine geschmackliche Momentaufnahme und fangen so den Ort in jedem Small Batch Release ein. Das neue Small Batch Release No.6 reifte als erste Abfüllung der Iren ausschließlich in Tawny Port Casks. Die portugiesischen Fässer bringen eine wunderbare Intensität in den Triple Distilled Irish Whiskey ein mit Noten von Marmelade, Butterscotch und kandiertem Ingwer, Cranberrys, Schokolade und Gewürzen.

Small Batch Release No.6

Dingle Triple Distilled Irish Whiskey

Fasstyp: Tawny Port Casks

46,5% vol.

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Irish Whiskey wie aus dem Märchen:

Ein 27 Jahre altes Single Cask der Marke Knappogue Castle

Ein Schloss, die Geschichte eines Riesen, ein rarer 27 Jahre alter Irish Whiskey – diese Abfüllung ist wie aus dem Märchen. Knappogue Castle 1994/2021 ist Teil der neuen Serie Ex Libris von La Maison du Whisky, jedoch exklusiv ausgewählt und abgefüllt für Kirsch Import. Die Reihe widmet sich ganz dem World Whisky, wobei die Etiketten den Titelseiten großer literarischer Klassiker nachempfunden und die Abfüllungen nach Schlüsselwerken aus ihren Herkunftsländern benannt sind. Sie umfasst einen sehr alten Roggenwhiskey aus Kanada sowie drei irische Single Malts aus den Jahren 1994, 1995 und 1996, die unter dem Markennamen Knappogue (ausgesprochen Nah’ Pogue) Castle abgefüllt wurden.

Das Knappogue Castle kann man besuchen. Eine Destillerie findet man am Standort der Burg aus dem 15. Jahrhundert aber nicht. Deren Whiskeygeschichte begann erst Mitte der 1960er – als die irische Whiskeyproduktion auf einem absoluten Tiefstand war. Der damalige Besitzer der Burg, Marc Andrews, kaufte Restbestände geschlossener Brennereien und legte den Grundstein für die Marke Knappogue Castle. Was Andrews für den Privatgebrauch begann, führte sein Sohn erfolgreich fort. Den Whiskey für seine Abfüllungen bezieht er von verschiedenen irischen Destillerien – wie auch für Knappogue Castle 1994, dessen honigsüßer, dreifach destillierter Whiskey aus der wohl ältesten Destillerie des Landes stammt.

Knappogue Castle 1994/2021 – The Selfish Giant

Ex Libris Single Malt Irish Whiskey

Selected by Kirsch Import

27 Jahre

Fasstyp: Bourbon Cask

Fassnr.: 888142

196 Flaschen

51,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert