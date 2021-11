PR: Das THE VILLAGE 2022 Jubiläums Shirt Limited Release jetzt vorbestellen

Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE feiert im kommenden Jahr ihren zehnten Geburtstag!

Anlässlich dieses Jubiläums erscheint ein THE VILLAGE 2022 Jubiläums Shirt als Limited Release. Es wird nur auf Bestellung gefertigt, darum wird auf der Messe im nächsten Jahr auch kein zusätzlicher Verkauf stattfinden. Alle weiteren Infos zum THE VILLAGE 2022 Jubiläums Shirt Limited Release in der folgenden Info, inklusive des Bestellvorgangs:

Das THE VILLAGE 2022 Jubiläums Shirt Limited Release jetzt vorbestellen

In Zusammenarbeit mit hi brands und dem offiziellen Village Whisky Lieferanten TSC stellen wir euch heute das offizielle Village 2022 Shirt vor.

Die Shirts werden nur auf Vorbestellung und Vorkasse gefertigt und auf der Village 2022 persönlich ausgehändigt!

Der Preis ist 39 Euro pro Shirt – egal, ob Herren oder Damen Shirt.



Bitte hierfür eine Bestellmail an chef@whiskyfaessla.de mit Angaben der Menge, Herren oder Damen, den jeweiligen Größen und natürlich der Bestelladresse.

z.B. 1x Herren Größe 4XL, 2x Damen XL,

Max Mustermann, Mustermannstrasse 3, 00000 Musterstadt.

Ihr bekommt dann umgehend eine Bestätigungsmail mit der Bankverbindung.

Letzte Bestellmöglichkeit ist der 17. Januar 2022.



Danach werden die Shirts aufgrund der Bestellungen gefertigt.

Also auch keinen zusätzlichen Verkauf auf der Village 2022. Somit ist es also eine Limited Release.

Sollte die Village nicht stattfinden, aus welchen Gründen auch immer, dann senden wir euch die Shirts selbstverständlich zu. Aber das wird nicht sein!

Die Damen-Shirts sind in folgenden Größen erhältlich:

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Die Herren-Polo sind in folgenden Größen erhältlich:

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL

Die Shirts sind ein wenig im Design eines Fußballtrikots angelehnt.

Die 10 steht für 10 Jahre Village, die Unterschriften für die Macher der beiden Abfüllungen und natürlich beide The Single Cask Logos, die den offiziellen Village Whisky stellen werden.

Das Village Logo und die 10 Sterne sollen nochmals 10 Jahre Village verdeutlichen.

Natürlich haben wir noch genügend Platz gelassen für evtl. Grußbotschaften oder Unterschriften!

Wir werden auch in 2022 kein Onlineversandhändler sein, darum ist es evtl. etwas umständlicher!

Aber gemeinsam schaffen wir das.

Wir freuen uns riesig auf diese Jubiläumsmesse und haben bestimmt ein paar schöne Überraschungen für euch!

Das ist die erste Überraschung. 😊



Euer

Gradls Whiskyfässla