Neuer Ben Bracken erscheint in UK mit der Playlist „Scotchify“

Der Lebensmitteldiscounter Lidl veröffenlicht zum St. Andrew’s Day einen Ben Bracken 18 Year Old Islay Single Malt Scotch Whisky. Und normalerweise wäre diese Nachricht hier auch nicht erschienen, wenn dazu nicht auch die Playlist „Scotchify“ erschienen wäre.

Der Whisky-Experte von Scottish Field, Blair Bowman erhielt vor der Markteinführung einen ersten Vorgeschmack auf den neuen Whisky. Anhand seiner Verkostungsnotizen wurde dann die Scotchify-Playlist zusammengestellt. In den 14 Tracks spiegeln sich dann unter anderem rußiger Rauch (Pictish Trail – Into The Smoke), Bienenwachs und blumige Frische (James Yorkston – Like Bees to Foxglove) sowie süßer Heidehonig (The Jesus and Mary Chain – Just Like Honey) wider. Diese Playlist finden Sie unter https://open.spotify.com/playlist/63mD8f1Xyobj2pejKmnF8a.

Übrigens findet Blair Bowman seinen eigenen Umgang mit der Corona-Krise. Weil er sich vor einem möglichen Verlust seines Geruchs- und Geschmackssinn durch das Virus fürchtet, hat er sich in einen selbst auferlegten Lockdown begeben. Im Februar 2020 begann er, seine Aktivitäten einzuschränken. Sein Haus in Edinburgh verlässt er nur für gelegentliche Spaziergängen und um Lebensmitteleinkäufe zu erledigen. Die Reisen, die normalerweise zu seinem Leben gehören, fallen ganz aus. Diese würde er zwar vermissen. Doch diesen Einsatz bringt er gerne, wie er gegenüber dem Daily Record formuliert. Anhand des aktuellen Foto sehen wir auch, dass der selbst auferlegte Lockdown für Blair Bowman auch einen regelmäßigen Friseur- und Barbierbesuch ausschließt. Und das es der Whisky für einen längeren Lockdown noch reichen würde.