PR: Start einer neuen Old Particular Single Cask Reihe exklusiv für Deutschland

Spannende Abfüllungen präsentieren uns das Bremer Spirituosen Contor und der unabhängige Abfüller Douglas Laing & Co. In der „Spirit Animal Series“ wurde bei der Auswahl der Fässer besonderen Wert auf die Lagerung in Sherry-Fässern gelegt. Der 16-jährige Port Dundas, der 16-jährige Glenrothes, der 18-jährige Bowmore und der 14-jährige Caol Ila sind Ende des Monats im Fachhandel erhältlich. Weitere Details in der Presseaussendung:

Entdecken Sie Ihr Spirit Animal:

Start einer neuen Old Particular Single Cask Reihe exklusiv für Deutschland

Bremen, 24. November 2021. Es wird mystisch! Das Bremer Spirituosen Contor und der unabhängige Abfüller Douglas Laing & Co nehmen Sie mit auf eine geheimnisvolle Reise in die wunderbare Welt schottischer Whiskys. Unter dem klangvollen Namen „The Spirit Animal Series“ wurden vier Single Cask Abfüllungen, exklusiv für den deutschen Markt, mit ausdrucksstarken Etiketten versehen, um den spirituellen Begleitern Tribut zu zollen. Jedes symbolisiert dabei eine heimische Tierart und untermalt diese mit charaktervollen Farben. Die Spirit Animals stehen hierbei sinnbildlich für den tierischen Seelenverwandten oder in diesem Falle für die seelenverwandten Whiskys.

Um dem Mystischen und Geheimnisvollen gerecht zu werden, wurde bei der Auswahl der Fässer besonderen Wert auf die Lagerung in Sherry-Fässern gelegt. Den Anfang macht ein 16-jähriger Port Dundas, symbolisiert von einem stolzen Wolf. Weiter geht es mit einem 16-jährigen Glenrothes dargestellt durch einen schlauen Fuchs. Die rauchigen Abfüllungen markieren ein, von einem wilden Eber symbolisierter, 18-jähriger Bowmore und ein 14-jähriger Caol Ila, dargestellt als majestätischer Seeadler. Alle Spirit Animals wurden in natürlicher Fassstärke und ohne jegliche Färbung oder Filtration abgefüllt, um den jeweiligen Charakter unverfälscht widerzuspiegeln.

Die preisgekrönte „Spirit Animal Series“ konnte bereits auf dem diesjährigen ISW für Furore sorgen und heimste gleich für jede Abfüllung eine Prämierung ein. Angefangen mit einer Silbermedaille für den Bowmore und Goldmedaillen für Glenrothes und Port Dundas, bis hin zu einem grandiosen Großen Gold für den Caol Ila spiegeln die Prämierungen die hohe Qualität der Whiskys wider.

Douglas Laing’s Spirit Animal Series wird Ende November 2021 im Spirituosenfachhandel erhältlich sein.