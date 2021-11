Serge verkostet: Hazelburn als Trio

Von der Destillerie Springbank in Campbeltown erscheinen drei unterschiedliche Single Malts. Unter dem Namen Hazelburn findet sich ein dreifach destillierter Whisky, der ohne den Einsatz von Torf hergestellt und als leichter beschrieben wird. Drei recht aktuelle Hazelburn-Abfüllungen stellt sich Serge Valentin heute zu einem Verkostungs-Trio zusammen, das seinen Geschmack deutlich trifft und einzeln sehr gute Bewertungen erhält. Denn, so schreibt er am Ende des Tastings: Hazelburn mag „leichter“ sein, aber es ist nicht Auchentoshan:

Abfüllung Punkte Hazelburn 22 yo 1998/2020 (46%, North Star Spirits, first fill sherry hogshead, 230 bottles) 90 Hazelburn 13 yo 2007/2021 (48.6%, OB, Limited Edition, 6,000 bottles) 89 Hazelburn 15 yo (54.9%, OB, Online Tasting Week 2021, fresh oloroso, 1,174 bottles) 89