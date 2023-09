Highland Park 24 yo Single Cask exklusiv für deinwhisky.de

Der Onlineshop deinwhisky.de veröffentlicht einen 24 Jahre alten Highland Park, der 1998 in das 1st Fill Bourbon Barrel Cask No. 5302 kam und in diesem Jahr, vom unabhängigen Abfüller Gordon & MacPhail exklusiv für deinwhisky.de abgefüllt, in Fassstärke mit 56,2% Vol., in natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltration in 172 Flaschen kam.

Mehr Infos zum Whisky und seine Bezugsquelle nachfolgend:

Ein exklusiver Highland Park mit stolzen 24 Jahren

Liebe Whiskyfreunde,

voller Freude präsentieren wir Ihnen diesen erlesenen Highland Park Single Malt, welcher vom renommierten unabhängigen Abfüller Gordon & MacPhail exklusiv für deinwhisky.de abgefüllt wurde. Der Whisky aus dem Jahr 1998 reifte in einem einzelnen 1st Fill Bourbon Barrel und in natürlicher Fassstärke von 56,2% vol. selbstverständlich ungefärbt und nicht kühlgefiltert abgefüllt. Es wartet Sie eine tolle Kombination aus exotischen Früchten und zartem Rauch. Wie ein üppiger, exotischer Fruchtsalat mit Ananas, Mango, Bananen und Passionsfrucht an einem kleinen Lagerfeuer am Meer.

Duftende Blumenaromen vermischen sich mit süßem Butterscotch und Ananas, dazu gesellen sich Aromen von getrockneter Mango und Limettenschale sowie Anklängen von weißem Pfeffer. Ein langer Abgang mit anhaltender Zitrusschale und dezentem Rauch lässt diesen exklusiven Whisky noch lange im Mund und im Gedächtnis verweilen.

Lediglich 172 Flaschen existieren von diesem spannenden Single Malt von den schottischen Orkney Inseln. Abgefüllt in natürlicher Fassstärke und selbstverständlich ungefärbt und nicht kühlgefiltert.

Die Abfüllungen gibt es ab sofort im Shop von deinwhisky.de unter: www.deinwhisky.de/exklusiv/

Liebe Grüße

Das Team von deinwhisky.de