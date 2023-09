Gewinnen Sie jetzt 3 Flaschen Proper No. Twelve von Conor McGregor plus die hochwertige Proper No. Twelve Sporttasche!

Conor McGregor ist nicht nur eine Ikone der Mixed-Martial-Arts-Szene, sondern mit seinem Proper No. Twelve auch einer der erfolgreichsten Player der irischen Whiskeyszene. Sein von seinem Leben und seinem lokalen irischen Umfeld inspirierter Whiskey zählt zu den größten Exportmarken der irischen Insel – besonders in den USA ist er fast schon ein Synonym dafür geworden.

Dieser Whiskey und ein passendes, hochwertiges Goodie – das sind die Zutaten unseres neuesten Gewinnspiels, das wir gemeinsam mit unserem Partner, der Eggers & Franke GmbH als Importeur des Proper No. Twelve nach Deutschland für Sie ausgedacht haben: Gewinnen Sie das ultimative Proper Twelve Set von Conor McGregor mit 3 Flaschen Proper Twelve inkl. die hochwertige Proper Twelve Sporttasche!

Sie müssen dafür keinen Kampf gewinnen – einfach nur unsere Gewinnfrage beantworten (die durch die Lektüre dieses Artikels ganz einfach wird) und etwas Glück haben – dann haben auch Sie die Chance auf einen dieser exklusiven Gewinne. Wir wünschen viel Spaß beim Mitspielen, und natürlich: Viel Erfolg!

Proper No. Twelve – Neuer Irish Whiskey steht für Erfolg

Kein anderer irischer Whiskey wächst weltweit schneller: In nur wenigen Jahren ist Proper No. Twelve zur viertgrößten irischen Whiskey-Marke der Welt aufgestiegen und belegt in den USA bereits den dritten Platz der meistverkauften Irish Whiskeys. In der ältesten lizenzierten Whiskey-Destillerie der Welt kreierte Conor McGregor mit seinem Master Distiller den ausgesprochen milden, dreifach destillierten Irish Whiskey. Aromen von Vanille, Honig und geröstetem Holz sind das Ergebnis des Zusammenspiels von Tradition und dem Mut, etwas Neues zu wagen.

Conor McGregor und Proper No. Twelve

Conor McGregor, einer der weltweit bekanntesten und erfolgreichsten Mixed- Martial-Arts-Kämpfer, ist Ire durch und durch. Er ist aufgewachsen in Crumlin, Dublins zwölftem Bezirk, einem traditionsreichen und stolzen Arbeiterviertel. Hier hat er gelernt, was in einem guten, „proper“ Irish Whiskey steckt. Proper No. Twelve ist im Namen und in seiner Natur eine Hommage an Conors Herkunft: Er vereint die Seele von Dublin und 100 Prozent irischen Geschmack im Glas.

Conor McGregor

Mit der ältesten lizenzierten Whiskey-Destillerie der Welt hat Conor McGregor den bestmöglichen Partner gefunden. Gemeinsam mit Master Distiller David Elder arbeitete er unablässig daran, den Traum von seinem eigenen, traditionellen Irish Whiskey zu verwirklichen. Proper No. Twelve wird, wie es sich für einen Irish Whiskey gehört, dreifach in Kupferkesseln, sogenannten „copper pot stills“, destilliert. Nach einer Lagerung von mindestens 4 Jahren in ehemaligen Bourbonfässern fanden die beiden schließlich, nach fast einhundert Blends, den richtigen Tropfen.

Markenzeichen: ein Tiger mit geneigter Krone

Die traditionelle Form der Flasche verrät es schon: Proper No. Twelve ist ein „proper“ Irish Whiskey. Dafür bürgen auch die beiden Unterschriften vom Gründer Conor McGregor und Master Distiller David Elder. Die Prägung der Flasche, „SLOW IS SMOOTH – SMOOTH IS FAST“, entspricht einem Tattoo auf McGregors linkem Arm. Und auch das Markenzeichen wurde einem seiner Tattoos nachempfunden. So prägt der Tiger mit geneigter Krone sowohl das Etikett der Flasche als auch seine Haut. Der Tiger symbolisiert Stärke, mit der geneigten Krone erhebt der Whiskey schelmisch Anspruch auf die Königswürde – als charmanter, freundlich gemeinter Seitenhieb auf die oft erhabenen, traditionellen Whiskeymarken.

In nur zwei Jahren ist Proper No. Twelve zur viertgrößten irischen Whiskey-Marke der Welt aufgestiegen und möchte nun auch Deutschland für sich gewinnen. Dieser Ire ist für alle, die immer volle Leistung bringen und den Wert von harter Arbeit kennen. Er kommt ganz nach seinem Gründer, dem weltbekannten irischen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor, und steckt voller Brüderlichkeit, Leidenschaft und Entschlossenheit. Sein Ziel: den Geschmack eines „proper“ Irish Whiskeys auf den Tisch und an den Tresen zu bringen.

Ein echt irischer Whiskey, wie er sich gehört. One for all. Typisch irisch, sanft, gut. Proper No. Twelve ist ab sofort im Handel erhältlich. Die UVP beträgt € 19,99.

Verkostungsnotizen:

Geruch: Süß und blumig, Vanille und karamellisierte Birne.

Geschmack: Geröstetes Holz, ausgewogen mit Vanille, Kakao und Honig.

Nachklang: Weich, mit leichter Note von Eiche und einem Hauch von Karamell.

Und so gewinnen Sie die drei Flaschen Proper No. Twelve und die hochwertige Proper No. Twelve Sporttasche:

Beantworten Sie folgende Gewinnfrage: Auf welchen Stills wird der traditionelle irische Whiskey destilliert?

a. kupferne Pot Stills

b. silberne Hot Stills

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Proper No. Twelve“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 24. September 2023, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den Gewinner oder die Gewinnerin des Preises und geben sie am 25. September 2023 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Eggers & Franke versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Proper No. Twelve“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 24. September 2023, 23:59 Uhr. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird am 25. September 2023 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Eggers & Franke sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Eggers & Franke versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradresse an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team