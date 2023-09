Serge verkostet: Tullibardine jung und alt, als Rugby-Weltmeisterschafts-Special

Seine eigentliche Idee, zur momentan stattfindenden Rugby-Weltmeisterschaft die daran teilnehmenden Länder mit einer jeweiligen Whiskyfun-Tasting-Session zu würdigen, verwarf Serge Valentin dann doch. Und füllt stattdessen heute zwei Tullibardine für eine Verkostung in sein Glas. So finden sich heute auf Whiskyfun ein Achtjähriger des unabhängigen Abfüllers Dràm Mòr und das Destillerie-Bottling Tullibardine 40 yo. Letzter Whisky wurde abgefüllt anlässlich der 40. Jahrestages des Gewinns der Fußball-Welmeisterschaft Englands im Jahr 1966. Es bleibt also zum Teil sportlich, allerdings eine andere Disziplin. Das Duo des Tages:

Abfüllung Punkte

Tullibardine 8 yo 2015/2023 (53.7%, Dram Mor, first fill oloroso finish; cask #656932) 86 Tullibardine 40 yo 1966/2006 (48%, OB, World Cup Edition 2006, sherry butt, cask #2132, 384 bottles) 90

Tullibardine. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings