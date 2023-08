I rise, we rise: Chivas Regal stellt ihre Grain Destillerie für Wandgemälde zu Verfügung

Grain Destillerien bieten in der Regel wenig Anlass für einen Besuch. Architektonisch erscheinen sie als reine industrielle Produktionsstätte, und mit einem Besucherzentrum für Whisky-Interessierte können sie auch nicht aufwarten. Anders gesehen bieten sie dadurch natürlich viel Potential für eine Aufhübschung. Chivas Regal nutzt dies nun bei ihrer Strathclyde Distillery in Glasgow und stellt das Gesamtkunstwerk sowie die Künstlerinnen und Künstler in einem Video kurz vor:

Gemeinsam mit der örtlichen Firma artpistol Projects nutzten die Künstler Michael Corr und Rogue One sowie die Künstlerin Molly Hankinson drei 9,4 Meter hohe Tanks der Brennerei als Leinwand. Diese bilden nun Gemälde dreier lokaler Persönlichkeiten ab: Margaret Macdonald, einer Künstlerin der „Glasgow Style“-Bewegung der 1890er und 1900er Jahre, Tom McGuire, Frontmann der achtköpfigen Glasgower Funk- und Soulband Tom McGuire & the Brassholes, und Mark Coyles, der mit seiner Morbus Perthes Erkrankung Kampfsportler, Boxer, Trainer, Schiedsrichter und Stuntman wurde. Und die Glasgower Künstlerin Ellie Mills ergänzt die Gemälde auf den Tanks mit ihrer typografischen Arbeit.

Die Wandgemälde – es schmückt wohl schon etwas länger die Brennerei – können in der Strathclyde Distillery, 40 Moffat St, Glasgow G5 0QB besichtigt werden. Auf der Chivas Regal Website können sie mehr über dieses Projekt erfahren, auf dem Youtube-Kanal von Chivas Regal sind noch vier weitere Videos zu finden, in denen die jeweiligen Artists detaillierter ihre Arbeiten erläutern und die porträtierten Persönlichkeiten vorstellen: Mollie Hankinson & Margaret Macdonald, Michael Corr & Tom McGuire, Rogue One & Mark Coyle sowie Ellie Mills mit ihrem typografischen Wandbild.