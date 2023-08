Neu: M&H Distillery’s Elements Pomegranate Wine Cask „Rosh Hashanah“ Edition

Anlässlich des jüdischen Neujahrs-Festes erscheint von der Milk & Honey Distillery die Elements Pomegranate Wine Cask „Rosh Hashanah“ edition. Insgesamt 3.678 Flaschen dieses Single Malts erscheinen, und erstmals verwendet die Brennerei Granatapfelweinfässer. Abgefüllt ist der koschere Whisky mit 46 Vol., in natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltrierung.

Offizielle Verkostungsnotizen

Aroma

Frische rote Früchte mit Zitronenschale, Walnüssen und Lavendelblüten.



Gaumen

Dunkle Granatapfelkonfitüre, gebackenes Gebäck mit einer Prise trockener Chilischote.



Finish

Bratapfel mit gemahlenen Nelken, säuerlichem Granatapfelsaft und einem Hauch gerösteter Eiche.

Zum Neujahrsfest passend stellt die aus die Destillerie aus Tel Aviv noch ein Cocktail-Rezept vor, welches sicherlich auch mit einem anderen Single Malt der M&H Distillery vorzüglich schmecken wird. Denn wir wissen nicht, ob M&H Distillery’s Elements Pomegranate Wine Cask „Rosh Hashanah“ edition die hiesigen Märkte erreichen wird.

Rosh Hashanah Edition Cocktail Rezept

Zutaten:

2 oz M&H Elements Pomegranate Wine Cask Single Malt Whisky

1 U oz frischer Granatapfelsaft

1/2 oz frischer Zitronensaft

1/2 oz Zuckersirup (je nach Geschmack anpassen)

6-8 frische Minzblätter

Granatapfelkerne und Minzzweig als Garnitur Eiswürfel

Zubereitung:

In einem Rührglas oder Cocktailshaker die frischen Minzblätter vorsichtig zerstoßen, um ihre Öle und ihr Aroma freizusetzen. Geben Sie M&H Single Malt Whisky, frischen Granatapfelsaft, frischen Zitronensaft und Zuckersirup in den Shaker. Füllen Sie den Shaker mit Eiswürfeln. Verschließen Sie den Deckel und schütteln Sie ihn etwa 15 bis 20 Sekunden lang kräftig, um die Zutaten abzukühlen und zu vermischen. Den Cocktail in ein mit frischem Eis gefülltes Glas abseihen. Mit Minze und ein paar Granatapfelkernen garnieren, vorsichtig umrühren und genießen.