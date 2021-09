PR: Die Winterpromotions von Pernod Ricard Deutschland

Zum Jahresende und mit Blick auf die kommende Weihnachtszeit unterstützt Pernod Ricard Deutschland seine Spiriutosen mit besonderen Promotion-Aktionen. In der aktuelle Pressemitteilung, die wir auf unseren Schwerpunkt Whisk(e)y beschränkien, stellt Pernod Ricard sie vor:

Die Winterpromotions von Pernod Ricard Deutschland

Pernod Ricard Deutschland unterstützt das Jahresendgeschäft auch in diesem Jahr wieder mit attraktiven Promotion-Aktionen für Sammler und Liebhaber. Die ersten Winterpromotions sind bereits ab Mitte September im Einzelhandel erhältlich.

„Zum Jahresende, besonders zur Winter- und Weihnachtszeit, stehen unsere Premium- und Prestigespirituosen generell hoch im Kurs. Die Geschenkverpackungen und Promotion-Bundles eignen sich ideal zum Verschenken und sind die passende Wahl für besondere Anlässe. Auch in diesem Winter ermöglichen wir so unseren Konsument:innen conviviale Genussmomente“, so Thomas Drossé, Sales Director Pernod Ricard Deutschland.

Whiskey Genuss Next Level

Einen kühlen Jameson Ginger Ale & Lime in der kalten Jahreszeit genießen. Genau das können Whiskey-Liebhaber:innen jetzt mit dem passenden Glas. Zu jeder Flasche Jameson gibt es ein Longdrink Glas für den Signature Drink dazu.

Mit einem hochwertigen Tumbler als Geschenk glänzt in diesem Winter Chivas Regal, der beliebteste Premium Scotch Whisky in Deutschland. Das attraktive Glas-Design in edlem Schliff und eine moderne Geschenkverpackung wecken die Sammel-Leidenschaft.

Zu einem gelungenen Abend zusammen mit Freunden zu Hause gehört definitiv Ballantine’s Finest. Deshalb gibt es für Genießer:innen eins von vier Design-Gläsern als Geschenk on top – perfekt für einen selbstgemixten Whisky Cola.

The Glenlivet stellt in der kalten Jahreszeit direkt zwei gratis Tumbler in Geschenkverpackung, die durch ihre edle Eleganz besticht und die Zielgruppe anspricht, ins Regal. Ein kristallklarer Kaufanreiz im angesagten Look.

Nachhaltigkeit x Pernod Ricard Deutschland

Alle POS-Materialien sind wiederverwendbar und recycelbar. Die Verpackungen, Displays und On Pack Lösungen enthalten kein Plastik und werden nur aus Material aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft produziert. In der Herstellung werden mindestens 85 % recycelte Papierfasern genutzt. Zudem senkt Pernod Ricard Deutschland bei der Distribution und Logistik kontinuierlich Treibhausgasemissionen, sowie den Energieverbrauch und Müll im Bereich der Verpackungen.