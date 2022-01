Auch in diesem Jahr ist Pernod Ricard Deutschland zu dieser Zeit mit neuen Promotions im Handel aktiv, um die Spirituosen mit attraktiven Angeboten in den Focus der Genießer zu rücken. Drei Angebote für Whiskyfreunde, die sich darunter finden, haben wir aus der Presseinfo herausgelöst und stellen sie Ihnen hier vor. Dabei handelt es sich um Onpacks für zwei Blends, Chivas und Ballantines, und ein Onpack für einen Single Malt, Glenlivet. Die Angebote richten sich vornehmlich, aber nicht nur an Einsteiger in den Whiskygenuss:

Vorfreude auf den Frühling! Pernod Ricard Deutschland schickt Promotion-Aktionen in den Handel

Pernod Ricard Deutschland läutet den Frühling ein und startet die Frühjahrspromotion mit beliebten Klassikern und kreativen Ideen. Ab März sind hochwertige Tumblerin den Regalen des Lebensmitteleinzelhandels zu finden.

„Wir alle freuen uns auf das Frühjahr und die ersten Sonnenstrahlen – dazu gehört auch ein kühler Drink. Mit unseren Promotion-Bundles und modernen Zugaben schaffen wir das perfekte Umfeld für diese Momente, steigern den Absatz am Point of Sale (POS) und unterstützen unsere Handelspartner:innen“ Thomas Drossé, Geschäftsführer Vertrieb & Trade Marketing bei Pernod Ricard Deutschland

Chivas Regal und The Glenlivet begleitet von edlen Tumblern

Bei Chivas Regal weiß man: Ein guter Whisky ist ein wahres Kunstwerk. Passend dazu wird dieses Kunstwerk in diesem Jahr mit einem neuen Tumbler mit edlem Chivas Schriftzug gewürdigt.

Auch zum Scotch Single Malt Whisky The Glenlivet 12 yo gibt es Tumbler im angesagten Look für gesellige Momente.

Ballantine’s Finest: Klassisch genießen

Der Klassiker kommt in Begleitung – das praktische Trägerpack kombiniert Ballantine`s Finest und Coca-Cola – zwei Klassiker mit einem Griff für einen der beliebtesten Whisky-Longdrinks.

Auch in diesem Jahr setzt Pernod Ricard Deutschland mit seinen nachhaltigen Verpackungen Maßstäbe. Alle Displays enthalten kein Plastik. Es wird nur Material aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft verwendet und in der Herstellung werden mind. 85 % recycelte Papierfasern genutzt.