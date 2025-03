Die Vorsitzenden und Geschäftsführer von vier der größten Whiskyproduzenten Indiens haben die Indian Malt Whisky Association gegründet. Paul P. John, chairman und managing director der John Distilleries, Rakshit N. Jagdale, chairman und managing director der Amrut Distilleries, Abhishek Khaitan, Geschäftsführer von Radico Khaitan, und Akhil Dada, Vorsitzender bei Piccadily Agro Industries bilden nun den Vorstand dieses Branchenverbands.

Ähnlich wie die Scotch Whisky Association, die Irish Whiskey Association und die Japanese Spirits & Liquor Whisky Association hat auch die Indian Malt Whisky Association das Ziel, indischen Malt Whisky als Kategorie national und international zu definieren, zu etablieren und schützen sowie auch bekannter zu machen. Rajesh Chopra, Generaldirektor der IMWA, betonte die Bedeutung regulatorischer und technischer Standards für die Branche, wie The drinks business berichtet:

“Defining guidelines, securing certifications, trademarks, geographical indications (GI), and intellectual property rights (IPR) are essential steps to build trust in the authenticity and quality of Indian malt whiskies. By establishing these standards, we signal to the world that India produces malt whisky of unparalleled quality and distinction.”