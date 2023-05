Jetzt 3 Sets aus dem limitierten Nc’nean Huntress 2023: Woodland Candy + dem Nc’nean Organic Botanical Spirit gewinnen!

Genussvoll Natur entdecken und Horizonte erweitern – das können Sie mit unserem neuesten Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit unserem Partner Kirsch Import: Wir verlosen drei Sets aus der schottischen Nc’nean Distillery, bestehend aus dem limitierten Nc’nean Huntress 2023: Woodland Candy und einer Flasche des Nc’nean Organic Botanical Spirit.

Was diese wunderschöne Kombi so besonders macht? Es ist die die hohe Qualität von Whisky und Spirit, die in der ersten rein weiblich geführten Brennerei Schottlands nachhaltig und naturnah erzeugt werden – und die Bestandteile des Sets: ein exzellenter Single Malt (einen Bericht über seine Deutschlandpremiere finden Sie hier) und ein innovativer „Gin“ auf Basis von Whisky-Rohbrand. Lesen Sie hier mehr über die Brennerei und die Gewinne – und das Beantworten der Gewinnfrage fällt so noch um einiges leichter:

Nc’nean Distillery: Nachhaltigkeits-Pionierin

Nc’nean weiß, wie man eigene Wege geht. Die frauengeführte Vorreiter-Brennerei hat in Sachen nachhaltige Whiskyproduktion bereits beeindruckende Spuren hinterlassen. Die Küsten-Destillerie von der malerischen Halbinsel Morvern baut für die Herstellung ausschließlich auf erneuerbare Energien und brennt ihren Organic Single Malt auf Basis von 100 Prozent biologisch angebauter schottischer Gerste. Nc‘nean ist zudem die erste Brennerei in Großbritannien, die Netto-Null-Emissionen für die Produktion erreicht hat – und damit das Ziel der schottischen Whisky-Industrie für 2040 um knapp 20 Jahre übertrifft.

Huntress 2023 Woodland Candy: Jägerin des guten Geschmacks

Neben dem Wohl des Planeten folgt Nc’nean einer weiteren Fährte: Whiskyfans innovative Geschmackserlebnisse bieten. Für die Serie Huntress experimentieren Gründerin Annabel Thomas und ihr Team mit Hefe – der Zutat für faszinierende Aromen. Huntress 2023: Woodland Candy ist der erste Nc’nean Whisky, der mit Hilfe von vier Hefesorten entstand. Zur unkonventionellen Rezeptur des limitiert verfügbaren Single Malts zählen u.a. erstmals Rotwein- und Weißweinhefen. Ein Dram aus der dunklen Recyclingflasche entfaltet so ein komplexes Profil aus buttrigem Toffee, Waldfrüchten und Kräuterwürze.

Botanical Spirit: Gin-Alternative für Whisky-Fans

„Made by nature, not by rules”: Das gilt für Nc’nean Single Malt Whisky genauso wie für Nc’nean Organic Botanical Spirit. Für die originelle Spirituose kooperiert die Highland-Destillerie mit der ebenfalls nachhaltig arbeitenden Brennerei Beinn An Tuirc. Dort wird Nc‘nean Whisky-Rohbrand ein zweites Mal destilliert – unter Zugabe von zehn Botanicals. Resultat: Ein floral-nussiges Geschmacksexperiment, das über die Grenzen von Gin hinausgeht und sich auf Whisky rückbezieht. Wild, malzig und aromatisch, versetzt der Botanical Spirit an die Westküste Schottlands und punktet in zahlreichen Drink-Rezepten.

Wir verlosen drei Sets, bestehend aus je einer Flasche des limitierten Nc’nean Huntress 2023: Woodland Candy und einer Flasche des Nc’nean Organic Botanical Spirit!

Nc’nean Huntress 2023: Woodland Candy, Organic Highland Single Malt Scotch Whisky (48,5% vol., 0,7 Liter): innovativer Whiskygenuss aus einer Rezeptur mit vier Hefen, u.a. Rotwein- und Weißweinhefen; limitierte Auflage von 4.556 Recycling-Flaschen; komplexes Profil aus buttrigem Toffee, Waldfrüchten und Kräuterwürze; biozertifiziert und weder gefärbt noch kühlfiltriert

Nc’nean Organic Botanical Spirit (40% vol., 0,5 Liter): 100-prozentig natürliche Gin-Alternative für Whisky-Fans; zweifach destillierter Nc’nean Whisky-Rohbrand, aromatisiert mit Wacholder, Koriander, Engelwurz, Süßholz, Kamille, Grapefruit, Sumpfmyrte, Thymian, Sauerampfer und Heidekraut

Und so gewinnen Sie eines der drei Sets aus dem limitierten Nc’nean Huntress 2023: Woodland Candy + einer Flasche Nc’nean Organic Botanical Spirit:

Beantworten Sie einfach folgende Gewinnfrage: Mit welchen Zutaten experimentierte Annabel Thomas beim Nc’nean Huntress?

a. mit zwölf Gewürzen

b. mit vier Hefearten

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Huntress“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 14. Mai 2023, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 15. Mai 2023 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Huntress“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 14. Mai 2023, 23:59 Uhr. Der/die Gewinner*in werden aus den richtigen Antworten gezogen und am 15. Mai 2023 auf unserer Webseite bekanntgegeben. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Kirsch Import sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Kirsch Import versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team