Jetzt auch in Deutschland: Bruichladdich bringt die Luxury Redefined Reihe mit permanenten 18 & 30 Jahre alten Bottlings

Jetzt ist es auch in Deutschland offiziell – und die Abfüllungen werden ab Mitte Februar im deutschen Handel zu finden sein: Bruichladdich bringt die Luxury Redenfined Reihe mit permanenten 18 & 30 Jahre alten Bottlings auf den Markt.

Nach unserer Erstmeldung gestern hier die offiziellen und sehr ausführlichen deutschen Infos vom Importeur Eggers & Franke. Wir haben Ihnen zu den Details der einzelnen Abfüllungen auch wieder die Fact Sheets als PDF zum Download beigefügt:

RE/DEFINE EIGHTEEN: BRUICHLADDICH ENTHÜLLT NEUE LUXURY REDEFINED REIHE MIT DEN ERSTEN PERMANENTEN 18 & 30 JAHRE ALTEN SINGLE MALT SCOTCH WHISKYS

Diese außergewöhnlichen Single Malts stammen aus bedeutenden Momenten in der jüngeren Geschichte der Brennerei auf den Hebriden, die ihre Renaissance seit 2001 feiert.

Die neue Range verfügt über die branchenweit erste, vollständig recycelbare, maßgeschneiderte Außenverpackung, die den nachhaltigen Verpflichtungen der B-Corp Destillerie zur Reduzierung unnötiger Sekundärverpackung entspricht.

Am 07.Februar hat Bruichladdich die ersten Whiskys der permanenten High-Age-Statement-Reihe der Marke auf den Markt gebracht: Bruichladdich Eighteen und Bruichladdich Thirty.

Konzipiert, destilliert, gereift und abgefüllt nur auf Islay, sind die Single Malts der neuen Luxury redefined Reihe die flüssige Verkörperung der bahnbrechenden Vergangenheit der Brennerei und unerschütterliches Engagement für die Zukunft – immer mit dem Ziel, die am meisten zum Nachdenken anregenden Spirituosen zu schaffen.

Die Prestige-Abfüllungen stellen die traditionellen Vorstellungen von modernem Luxus in Frage und verfügen über die branchenweit erste maßgeschneiderte, nachhaltige Umverpackung. Die umweltfreundliche Umverpackung wurde in Zusammenarbeit mit dem globalen Kreativpartner Thirst entworfen und von James Cropper, einem britischen Spezialisten für Luxusverpackungen, zum Leben erweckt. Sie besteht aus vollständig recycelbarem Papierzellstoff und ist perfekt an die Form der individuellen Glasflasche angepasst. Die leichte Umverpackung ist völlig plastikfrei und wird mit 100 % Ökostrom hergestellt. Sie zeigt, dass Premium Single Malt Scotch Whisky sowohl nachhaltig als auch ästhetisch schön sein kann.

The Bruichladdich Eighteen ist der erste permanente 18-jährige Single Malt im Bruichladdich- Portfolio. Als die Brennerei im Jahr 2001 wiedereröffnet wurde, machte sich das Team von Bruichladdich auf den Weg, um Land und Destillat wieder miteinander zu verbinden, indem es sich für seine Rohstoffe einsetzte, das Konzept des Terroirs in die Whiskywelt einführte und die lokale Gemeinschaft unterstützte.

Auf der Suche nach Geschmack und zur Unterstützung der Landwirtschaft auf Islay begann Bruichladdich im Jahr 2004 mit einem Landwirt zusammenzuarbeiten um eine lokale Ernte auf die Beine zu stellen. Dieser Pionierversuch hat sich inzwischen auf 20 wichtige landwirtschaftliche Partner ausgeweitet, die über 50 % der Gerste für die Gesamtproduktion der Brennerei anbauen.

„Dies ist ein Single Malt Whisky von höchster Provenienz. Jedes einzelne Element des Bruichladdich Eighteen – von der spezifischen Ernte und den verwendeten Gerstensorten bis hin zu den genauen Fässern, in denen er gereift ist – ist vollständig rückverfolgbar. Für einen Whisky dieses Alters ist das ziemlich unglaublich.

„Vor 18 Jahren haben wir einen Whisky aus lokal angebauter Gerste destilliert, und unsere Leidenschaft, unser Getreideanbauprogramm zu diversifizieren und zu fördern, ist nie erlahmt. Es geht darum, köstlichen Whisky mit echter Herkunft herzustellen, der auch der Gemeinschaft auf Islay zugute kommt – und The Bruichladdich Eighteen ist die Verkörperung dieses Ethos.“ Head Distiller Adam Hannett.

Abgefüllt mit 50 % ABV und destilliert aus der ersten Ernte der auf Islay angebauten Gerste, zusammen mit biologisch angebautem Getreide und Gerstensorten vom schottischen Festland, ist The Bruichladdich Eighteen vollständig rückverfolgbar, vom Hof bis ins Glas.

The Bruichladdich Eighteen reift ausschließlich auf Islay, hauptsächlich in Ex-Bourbon-Fässern und einer kleinen Anzahl von Weinfässern, und ist der Inbegriff des unverkennbaren, ungetrübten Hausstils der Marke. Vollmundig und wunderbar duftend, mit Noten von Honig, Karamell und Zitrusfrüchten in der Nase und einer Mischung aus tropischen Früchten und gerösteter, weicher Eiche am Gaumen.

The Bruichladdich Thirty ist die Geschichte der Wiederauferstehung der Destillerie auf den Hebriden. Die Geschichte von Bruichladdich wäre im späten 20. Jahrhundert beinahe zu Ende gegangen, als die Türen der Brennerei geschlossen, der Standort eingemottet und die Arbeiter 1994 entlassen wurden. In den folgenden sieben Jahren bewahrten die beiden verbliebenen Mitarbeiter die Fässer auf, die in den Tiefen der Lagerhäuser weiter reiften, bevor die Brennerei 2001 wieder in Betrieb genommen wurde.

„Der Bruichladdich Thirty wurde unter Verwendung dieser alten – fast verlorenen – Fässer destilliert und fängt einen entscheidenden Moment in der Geschichte der Brennerei ein. Dieser 30 Jahre alte Single Malt feiert nicht nur die Wiederauferstehung unserer viktorianischen Brennerei, sondern ist auch eine Hommage an die Männer, die vor drei Jahrzehnten diesen Geist geschaffen haben.

„Die Zukunft von Bruichladdich war in den frühen 1990er Jahren ungewiss. Vom Rande der endgültigen Schließung zum größten privaten Arbeitgeber auf Islay haben sich die Bruichladdich Distillery und die örtliche Gemeinde in den letzten drei Jahrzehnten langsam wieder aufgebaut und sind aufgeblüht – und das alles, während diese Spirituose in aller Ruhe gereift ist.“ Head Distiller Adam Hannett.

Der Bruichladdich Thirty hat die gesamte Zeit seiner Reifung in handverlesenen, außergewöhnlich seltenen Ex-Bourbon-Fässern verbracht. Der Bruichladdich Thirty ist ein limitierter und raffinierter Single Malt Scotch Whisky, der mit 43,2% abgefüllt wird und die Süße von gerösteter Eiche, Honig und sanfter Vanille in den Vordergrund stellt. Ein Hauch von dunkler Schokolade ergänzt das elegante, blumige Profil der Spirituose, während der sanfte Einfluss der Meeresluft nachklingt – eine subtile Anspielung auf die Reifung des Whiskys auf Islay.

Im Einklang mit der Verpflichtung der B-Corp Destillerie, Verpackungen und Abfall zu reduzieren, werden die neuesten Produkte in der neuen, markeneigenen Flasche im Dekanter-Stil angeboten, die in Zusammenarbeit mit der Designagentur Thirst entwickelt wurde. Die neue Flasche besteht zu durchschnittlich 60 % aus recyceltem Glas, ist leichter und verfügt über einen eleganten Glasverschluss.

Gareth Brown, Global Marketing Director der Bruichladdich Distillery, sagte:

„Diese Abfüllungen mit hohem Alter sind für Bruichladdich ein Meilenstein. Über das herausragende Liquid hinaus zeigen sie, wie weit wir seit der Wiedereröffnung unserer Brennerei im Jahr 2001 gekommen sind. Unsere Gründer waren bestrebt, Spirituosen zu kreieren, die zum Nachdenken anregen und bei denen Herkunft und Authentizität im Mittelpunkt stehen – und The Bruichladdich Eighteen und The Bruichladdich Thirty sind die Verwirklichung dieser Vision. „Als es darum ging, diese Prestige-Whiskys auf den Markt zu bringen, wollten wir beweisen, dass eine nachhaltige Verpackung gleichzeitig schlicht und schön sein kann, und ich glaube, das ist uns mit unserer Luxury Redefined-Reihe gelungen. Anstatt aufwändige Verpackungen oder unnötiges Gewicht hinzuzufügen, haben wir uns dafür entschieden, die Form der Funktion folgen zu lassen, um neu zu überdenken, was moderner Luxus sein kann und sollte. „Alles – vom Gewicht und dem funktionalen Design der Glasflasche bis hin zu den recycelbaren Materialien, der individuellen Farbe und der Textur der äußeren Hülle – wurde sorgfältig durchdacht, um sicherzustellen, dass unsere neuen Single Malt Abfüllungen zeitgemäßen Luxus ausstrahlen und gleichzeitig unseren Werten treu bleiben.“

Bruichladdich 18YO ist ab sofort bei ausgewählten Whisky-Fachhändlern zum Preis von UVP 169,00€ erhältlich. Bruichladdich 30YO wird voraussichtlich Mitte Februar verfügbar sein zu einem UVP von 1.700€.

AUF EINEN BLICK

Bruichladdich 18 YO

18 Jahre gereift

50% vol.

Reifung in Ex-Bourbon- Fässern, sowie ein Finish in Ex-Sauternes- und Portweinfässern

Unpeated Islay Single Malt Scotch Whisky

Destilliert, gereift und abgefüllt auf der Insel Islay

Verzicht auf Kältefiltration und Farbstoffe

UVP 169,00€

Verfügbar ab sofort (solange der Vorrat reicht)

Bruichladdich 30 YO

30 Jahre gereift

43% vol.

Reifung zu 100% in Ex-Bourbon- Fässern

Unpeated Islay Single Malt Scotch Whisky

Destilliert, gereift und abgefüllt auf der Insel Islay

Verzicht auf Kältefiltration und Farbstoffe

UVP 1.700€

Verfügbar ab Mitte Februar (solange der Vorrat reicht)