Jetzt erschienen: Die Erstabfüllung der schwäbischen SinGold Destillerie – SinGold Whisky

Im Januar 2015 haben wir erstmals über die SinGold Destillerie in Schwaben berichtet – und nun ist es soweit: Der erste Augsburger Whisky ist nun in den Startlöchern und kann online bestellt werden. Allerdings ist die Abfüllung auf „Freunde und Fans der SinGold Destillerie“ beschränkt, um Spekulanten etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Ob man einer ist und wie man einer wird, erfahren Sie aus der nachfolgenden Pressemitteilung, die natürlich auch alle Details über das Erstlingswerk der Brennerei erzählt:

Erstabfüllung SinGold Destillerie – SinGold Whisky (singold-whisky.de)

Es ist soweit: Die Singold Destillerie hat seinen ersten in der neuen Brennerei hergestellten Whisky abgefüllt.

Gebrannt aus schwäbischem Gerstenmalz und dem reinen Wasser des Naturschutzgebiets Westliche Wälder. Gereift im milden Klima Wehringen: ein echter Augsburger Whisky und Produkt dieser so sanften wie abwechslungsreichen Landschaft. Lange haben wir auf diesen besonderen Moment gewartet. Endlich ging dieser Wunsch in Erfüllung. Die Erstabfüllung einer Brennerei hat immer einen besonderen Sammlercharakter und steigt mit der Zeit an Wert. Wir möchten euch jetzt die Gelegenheit bieten eine der limitierten 999 Flaschen zu erwerben. Die Erstabfüllung enthält eine 500ml Flasche Single Malt Whisky, ein Glencairn Glas und ein 3cl Sample um das flüssige Gold auch gleich probieren zu können.

Für diese limitierte Erstausgabe wurde ein Bourbon Fass und ein Portweinfass belegt. Es ist ein Pure (Vatted) Malt Whisky und zugleich ein Double Wood, doch vielmehr die einmalige Erstabfüllung der SinGold Whisky Destillerie.

Lange vor der Abfüllung wurde die limitierte Anzahl auf 999 Flaschen ausgewählt. Nach dem Angel Share der letzten Jahre, der verbleibenden Menge, dem Abzug von 999 Samples a 3cl und der limitierten Anzahl an Flaschen ergibt sich ein Alkoholgehalt von 51,2% vol.

Ganz wichtig bei dieser Aktion ist es hervorzuheben, dass die Abgabe der Erstabfüllung nur an „Freunde und Fans der SinGold Destillerie“ erfolgt. Wir haben das so für uns definiert, dass der Käufer einer solchen limitierten Flasche mindestens 1 x bei uns vor Ort gewesen sein muss, oder das zur Abholung nachholt. Wir wollen vermeiden, dass diese streng limitierten Flaschen zum Spekulationsobjekt werden. Bestellen kann man im Online-Shop direkt oder telefonisch, oder vor Ort. Mit der dreistelligen Flaschennummern lassen sich oft Geburtstage kombinieren, so dass viele noch auf ihre Wunschnummer kommen können. Z.B. kann man für das Geburtsdatum 25.06. die Zahlenkombination 256 oder 625 auswählen.

Wir freuen uns auf euren Besuch.