Jim Beam Welcome Session mit Rapper MoTrip begeistert 100 Musikfans in Berlin

All Together For The Music hieß es bei der Jim Beam Welcome Session in Berlin. Rapper MoTrip begeisterte 100 Musikfans im Von Greifswald in persönlicher Atmosphäre. Dem Event in Berlin folgt noch eine weitere Jim Beam Welcome Session: David Puentez tritt am 22. September 2022 in Köln auf – Und Sie können dabei sein!

Infos zur Teilnahme an der Jim Beam Welcome Session mit David Puentez finden Sie in der Presseaussendung, die wir von Jeam Beam über ihre Agentur erhalten haben:



Mitreißender Rap und Lyrics, die unter die Haut gehen, machten die Jim Beam Welcome Session mit Rapper MoTrip für 100 Musikfans zu einem einzigartigen Musik-Gig.

Berlin, September 2022 – Ehrliche Musik, großartige Stimmung und ein einmaliges Gefühl von Verbundenheit erlebten 100 Musikbegeisterte gemeinsam mit Rapper MoTrip am 08. September 2022 im Von Greifswald in Berlin. Mit seinen authentischen Songs begeisterte MoTrip das Publikum bei der besonders nahbaren, unvergesslichen Live-Session. Mit dabei war auch der Berliner Sänger, Songwriter und Produzent BRUNKE, der 2019 seine erste ausverkaufte Solo-Tour spielte und mit seinen handgemachten Sounds und persönlichen Texten überzeugte.

Jim Beam Welcome Session mit Rapper MoTrip – authentische Lyrics, die verbinden

MoTrips Reimkunst und sein einzigartiger Flow begeistern Rap-Fans deutschlandweit. Texte, die von Heimat, Beziehungen und Familien handeln. Emotionen und das zwischenmenschliche Miteinander stehen in seinen Liedern im Vordergrund, untermalt mit packenden Beats. Diese ehrlichen und wahrhaftigen Lyrics, eine herzliche Atmosphäre und erfrischend vielfältige Drinks boten die Grundlage für ein besonderes Gefühl von Gemeinschaft. Ganz nach Jim Beams Motto: „Come as a friend, leave as family“. „Ich möchte mit meiner Musik gemeinsame Momente schaffen, die Menschen zusammenbringen. Es hat mich gefreut, diese positiven Emotionen und die Gemeinschaft zwischen den Menschen zu spüren und dieses einmalige Gefühl mit ihnen zu teilen.“, so MoTrip.

Die einmalige Vielfalt des Nr. 1 Bourbon Whiskeys

Die einzigartigen Beats und persönlichen Texte, kreiert von MoTrip sowie Supporter BRUNKE, wurden an diesem Abend von kulinarischen Snacks und erfrischenden Drinks der Nr. 1 unter den Bourbon Whiskeys begleitet. Die ausgereifte Geschmacksnote des Kentucky Straight Bourbon Whiskeys eignet sich ideal für facettenreiche Drink-Variationen. Egal, ob als perfekt gemixter Longdrink, mit Ice Tea, Cola und fruchtigen Komponenten oder in der trinkfertigen Variante aus der Dose – die Gäste der Jim Beam Welcome Session konnten den hochwertigen Jim Beam Geschmack genießen. Die Premixes gab es als Jim Beam Bourbon Sprizz mit 3% Alkoholgehalt oder als klassische Whiskey-Mixes mit Cola, Ice Tea oder Lime Splash.

Die Jim Beam Welcome Sessions gehen in Köln in die finale Runde

Nach dem Auftakt in Hamburg im August und dem nun zweiten Event in Berlin folgt noch eine weitere Jim Beam Welcome Session: David Puentez – einer der angesagtesten DJs des Landes – tritt am 22. September 2022 in Köln auf. Auch diesen besonderen Live-Gig können 100 Musikfans miterleben.

Alle Highlights zu den Events sowie Infos zur Teilnahme an der Jim Beam Welcome Session mit David Puentez unter: www.alwayswelcome.de oder auf Instagram @jimbeam_de.