Letzte Chance! Gewinnen Sie jetzt mit Bruichladdich 10 Classic Pakete und 3 Laddie Cosmo Cocktail Packs!

13 ist ab sofort Ihre Glückszahl – denn in unserem neuesten Gewinnspiel verlosen wir gemeinsam mit unserem Partner, der Islay-Brennerei Bruichladdich, insgesamt 13 Sets mit Bruichladdich für Traditionalisten und Entdecker. Und das Besondere: Sie können im Gewinnspiel auswählen, welches Paket sie gewinnen wollen.

Aber Achtung: Das Gewinnspiel läuft nur noch bis diesen Sonntag – machen Sie JETZT mit!

Bevor wir Ihnen die beiden Sets vorstellen und Ihnen sagen, wie Sie gewinnen können, hier mehr über das, was Bruichladdich besonders macht:

#knowhatsinyourwhisky – Bruichladdich Classic Laddie

Heutzutage achtet man auf seine Ernährung und kennt sich im Bereich der Lebensmittel sehr gut aus, was die einzelnen Zutaten, deren Herkunft und ihre Verarbeitung anbelangt.

Bei Bruichladdich. Bild © Whiskyexperts

Bruichladdich findet, dass das auch beim Whisky nicht anders sein sollte. Und darum können Sie diese auch für die Qualität des Whiskys wichtigen Informationen auch mit Hilfe eines QR-Codes auf jeder Flasche Bruichladdich Classic Laddie finden.

Mit dem Handy gescannt oder auf der Website www.bruichladdich.com eingegeben, verrät er alles von der Getreidesorte über die Herkunft der Rohstoffe bis hin zu Details wie zum Beispiel den verwendeten Fassarten und im Fall des Bruichladdich Classic Laddie auch dem Alter der Vattings, die für die jeweilige Abfüllung zum Einsatz kamen. So ist der The Laddie Classic zwar offiziell ein Whisky ohne ALtersangabe, aber Sie als Genießer können das Alter aller verwendeten Fässer lückenlos sehen.

Dieses Transparenzkonzept verfolgt Bruichladdich seit der Neugründung im Jahr 2001 rigoros. Anstatt ein Geheimnis aus dem zu machen, was sie tun, ist es ihr Anliegen, ihr Wissen um den Einfluss von Terroir auf den Geschmack und die Qualität von authentischem Islay Single Malt Whisky mit

anderen zu teilen und auf die Wichtigkeit von Herkunft und Nachverfolgbarkeit aller Rohstoffe hinzuweisen.

Traditionalist oder Entdecker? Sie bestimmen, was Sie gewinnen können

Bruichladdich hat für Sie zwei spannende Pakete zusammengestellt – und Sie können sich entscheiden, welches Sie gewinnen wollen – ganz nach Ihrem Typ.

Und das sind die Pakete, die zur Auswahl stehen:

Für Traditionalisten: 10x das Bruichladdich Classic Paket

Das Bruichladdich Classic Paket kommt mit einer großen und einer kleinen Flasche The Classic Laddie und einer Flasche Bruichladdich Islay Barley 2011, dessen Whisky ausschließlich aus auf Islay angebautem Getreide destilliert wurde – also genau das Richtige für alle, die Whisky traditionell genießen wollen. Und damit das mit dem Genießen auch so richtig klappt, gibt es noch zwei The Laddie Tasting Glasses dazu.

Für Entdecker: 3x das Laddie Cosmo Pack

Wer im Sommer einmal eine neue Seite von Whisky erleben will, der ist mit unserem Laddie Cosmo Pack am Beginn einer aufregenden Reise. Im Paket finden Sie alles, was Sie für den Laddie Cosmo Cocktail und eigene erfrischende Ideen brauchen: Eine Flasche Bruichladdich Classic Laddie, 8 Flaschen Balis Cosmo Cranberry Rosmarin, Gläser und hochwertiges Mixology Zubehör.

Damit macht Bruichladdich Whisky Sommer-Party tauglich! Egal ob als erfrischender Aperitif der als fruchtiger Cocktail zum Lunch oder Dinner: Der „Laddie Cosmo“ ist die perfekte Wahl für alle, die noch auf der Suche nach einem sommerlichen Drink sind. Die vollmundigen Noten des Classic Laddie, gepaart mit Noten von Grapefruit, Cranberry, Rosmarin und Minze ergeben ein überraschendes Geschmackserlebnis und überzeugt vor allem Drink-Lover, die es fruchtig, aber nicht zu süß mögen. Das perfekte easy-to-mix Getränk für Whisky-Neulinge und -Liebhaber – und eine gelungene Abkühlung an heißen Tagen – und hier ist das Rezept:

Rezept:

Zutaten Cocktail

5 cl Classic Laddie

Dash frischer Grapefruitsaft (ca. 0,5 cl)

Balis Cranberry Rosmarin

Minze

Zubereitung Cocktail: Alle Zutaten ins Glas auf Eis geben und mit Balis auffüllen. Mit einem Rosmarinzweig, einem Minzzweig und einer Grapefruitzeste garnieren.

Und so gewinnen Sie eines der 13 Packs von Bruichladdich:

Sagen Sie uns einfach, welcher Whisky-Typ sie sind:

a. Traditionalist*in – für das Bruichladdich Classic Paket

b. Entdecker*in – für das Laddie Cosmo Pack



Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net – und zwar mit dem Betreff „Laddie“!

Unter allen Einsendungen mit der Antwort auf die Gewinnfrage und dem richtigen Betreff, die uns bis 15. August 2021, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 16. August 2021 bekannt. Die Gewinne werden durch unseren Partner Bruichladdich Deutschland versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Die Destillerie Bruichladdich

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnt, die Gewinnfrage beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Laddie“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 1. August 2021, 23:59 Uhr. Die Gewinner*innen werden am 16. August 2021 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Bruichladdich sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Bruichladdich Deutschland versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team