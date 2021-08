Tamdhu bringt Geschenkset mit drei Miniaturen

Die Speyside Destillerie Tamdhu, im Besitz von Ian Macleod Distillers, hat diese Woche ein Set mit drei Miniaturen veröffentlicht, das einerseits ein schönes Geschenkset darstellt, andererseits aber auch den ersten Kontakt mit den Whiskys der auf Sherryfässer spezialisierten Brennerei ermöglichen kann.

Im Set, das im Distillery Shop und in Fachgeschäften in UK um 27,99 Pfund verkauft wird (leider sind Bestellungen aus Europa nach wie vor nicht möglich), aber wohl auch den Weg in unsere Fachgeschäfte finden wird, sind der Tamdhu’ 12 Year Old (43% vol.), Tamdhu 15 Year Old (46% vol.) und der Batch Strength No. 005 (59,8% vol.) , jeweils in 5cl-Flaschen, enthalten.

Mit im Pack findet sich eine Karte mit Tasting Notes, so dass man seine Eindrücke mit denen der Verkoster in der Destillerie vergleichen kann.